Trump revendică un loc în rai: „Am făcut o mulțime de lucruri bune pentru oameni" (VIDEO)

Traian Avarvarei
06 feb. 2026, 08:47
Donald Trump spune că merită să ajungă în rai. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Trump crede că merită în rai
  2. Trump, obsedat de Premiul Nobel pentru Pace

Președintele american Donald Trump a declarat, în cadrul unui eveniment, că merită să ajungă în rai deoarece „nu e candidatul perfect”, dar a făcut „o mulțime de lucruri bune pentru oameni perfecți”.

Trump crede că merită în rai

În cadrul National Prayer Breakfast, Donald Trump a declarat că merită să ajungă în rai și că a glumit recent când a spus că probabil nu se va întâmpla acest lucru. Președintele SUA a insistat că merită să ajungă în rai și a reproșat presei că a relatat prima sa declarație fără să explice că a fost vorba despre o glumă a sa.

„Eu doar mă distram. Chiar cred că probabil ar trebui să ajung acolo, adică nu sunt un candidat perfect, dar am făcut o mulțime de bine pentru oameni perfecți”, a spus Trump.

Trump, obsedat de Premiul Nobel pentru Pace

De mai mult timp, el are o adevărată obsesie pentru a câștiga Premiul Nobel pentru Pace și pretinde că a încheiat opt războaie. Niciodată nu a spus care sunt acelea.

Recent, Donald Trump trimis o scrisoare premierului norvegian Jonas Gahr Store, în care i-a scris că nu se mai simte obligat să se gândească doar la pace, de vreme ce țara lui nu i-a acordat acest premiu. El a vrut astfel să justifice de ce e îndreptățit să preia Groenlanda de la Danemarca prin orice mijloace.

De precizat că Premiul Nobel pentru Pace este oferit de Comitetul Nobel Norvegian, care nu e controlat în niciun fel de statul norvegian.

„Dragă Jonas, având în vedere că țara ta a decis să nu-mi acorde Premiul Nobel pentru Pace, deși am oprit mai mult de opt războaie, nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace, deși ea va fi mereu predominantă, ci mă pot gândi acum la ce e bine și potrivit pentru SUA”, i-a transmis Trump premierului norvegian.

