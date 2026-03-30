Germania: Un club a luat foc cu 750 de persoane înăuntru

Flavia Codreanu
30 mart. 2026, 07:29
sursa foto: X/Ranked News
Cuprins
  1. Detalii despre momentul în care a izbucnit un incendiu violent
  2. Detalii despre club
  3. Tragedia de la Crans-Montana

Un incendiu violent a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică într-un club din orașul german Kehl, în care se aflau aproximativ 750 de persoane. Toți cei prezenți în interior au reușit să se evacueze în siguranță înainte ca flăcările să cuprindă întreaga clădire.

Detalii despre momentul în care a izbucnit un incendiu violent

Focul a pornit în jurul orei 03:45 în incinta K Club, un local situat într-o zonă industrială la granița cu Franța. Flăcările s-au extins extrem de rapid la nivelul acoperișului. Din fericire, planul de evacuare a funcționat corect, iar toate cele 750 de persoane au ieșit la timp din imobil. Doar trei persoane au fost asistate de echipajele de urgență la fața locului, fără a fi necesar transportul acestora la spital.

Detalii despre club

Localul era o destinație foarte populară în regiune, fiind cunoscut pentru evenimentele dedicate muzicii hip-hop și afro. Datorită poziției sale, clubul atrăgea frecvent clienți din regiunea franceză Alsacia, în special din orașul Strasbourg, aflat chiar peste Rin. Imaginile publicate de presa germană arată un dezastru total la nivelul structurii, clădirea fiind practic distrusă. Autoritățile au deschis deja o anchetă oficială pentru a stabili cauza exactă a incidentului, care rămâne necunoscută în acest moment, scrie Euronews.

Tragedia de la Crans-Montana

Evenimentul de la Kehl a amintit de o tragedia petrecută recent în stațiunea elvețiană Crans-Montana. În acel caz, un incendiu izbucnit într-un bar a dus la moartea a 41 de persoane și rănirea altor 115, din cauza dificultăților întâmpinate în timpul evacuării. Spre deosebire de acel dezastru, intervenția și ieșirea ordonată a clienților din K Club a prevenit orice pierdere de vieți omenești. Pompierii au lucrat ore în șir pentru a stinge focul, dar pagubele materiale sunt masive.

