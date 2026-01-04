B1 Inregistrari!
Externe » Zi de doliu național în Elveția, în urma incendiului devastator din Crans-Montana. 40 de oameni au murit, iar alți 119 au fost răniți

Zi de doliu național în Elveția, în urma incendiului devastator din Crans-Montana. 40 de oameni au murit, iar alți 119 au fost răniți

Ana Beatrice
04 ian. 2026, 19:09
Zi de doliu național în Elveția, în urma incendiului devastator din Crans-Montana. 40 de oameni au murit, iar alți 119 au fost răniți
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cum va fi comemorată tragedia de la Crans-Montana
  2. Ce a declanșat incendiul din club și cine riscă să răspundă penal

Elveția traversează un moment de profundă tristețe după tragedia din stațiunea Crans-Montana. Autoritățile au decretat ziua de 9 ianuarie drept zi de doliu național. În incendiul devastator, 40 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 119 au fost rănite.

Cum va fi comemorată tragedia de la Crans-Montana

Pe 9 ianuarie, Elveția va marca o zi de doliu național, organizată de Confederație în colaborare cu bisericile elvețiene. Anunțul a fost făcut de Guy Parmelin, într-un interviu acordat publicației SonntagsBlick, citat de AFP.

Ca semn de solidaritate la nivel național, clopotele tuturor bisericilor din Elveția vor răsuna la ora 14:00 (13:00 GMT). Acest moment va marca începutul ceremoniei oficiale de comemorare organizate la Crans-Montana.

„Un minut de tăcere este de asemenea prevăzut. În acest moment de reculegere, toate persoanele din Elveţia vor putea să aducă un omagiu, cu titlu personal, victimelor dezastrului”, a ma precizat Guy Parmelin.

Ce a declanșat incendiul din club și cine riscă să răspundă penal

Ancheta aflată în desfășurare scoate la iveală primele detalii despre circumstanțele în care s-a produs tragedia. Conform autorităților, focul ar fi pornit de la lumânări aprinse, amplasate pe sticle de șampanie. Flăcările au ajuns rapid la plafonul subsolului clubului, un spațiu frecventat de numeroși tineri.

Investigatorii verifică acum dacă accesul în subsol respecta normele de siguranță și analizează materialele folosite pentru izolația fonică. Spuma care acoperea plafonul este considerată un element-cheie în desfășurarea incendiului. Potrivit imaginilor video apărute pe rețelele de socializare, flăcările s-au propagat cu o viteză alarmantă.

În acest context, autoritățile din Elveția au anunțat deschiderea unei anchete penale împotriva celor doi administratori francezi. Aceștia sunt „suspectaţi de omucidere prin neglijenţă, leziuni corporale prin neglijenţă şi incendiu prin neglijenţă”.

