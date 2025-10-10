Un bărbat italian s-a prefăcut vreme de două decenii că este orb pentru a încasa o pensie pentru nevoi speciale când, în realitate, nu suferea de această afecțiune. După ce polițiștii au descoperit înșelătoria, atât el, cât și partenera sa, au fost plasați în arest la domiciliu.

De ce afecțiune suferea, de fapt, bărbatul italian care pretindea că e orb

Bărbatul locuiește împreună cu soția sa în Castellammare di Stabia. Ambii au fost plasați în arest la domiciliu, fiind acuzați de fraudă agravată pentru obținerea de fonduri publice și falsificare de documente publice prin inducerea în eroare a medicilor angajați în instituții publice, ceea ce le-a permis ca timp de două decenii să obțină pensia de invaliditate și indemnizația de însoțitor.

Ancheta a scos la iveală faptul că bărbatul, declarat în mod fals ca fiind orb, avea doar deficiențe de vedere care nu îi afectai capaciteta de a se deplasa în locuri și spații publice aglomerate, chiar și în cele care nu sunt frecventate zilnic, fără a manifesta vreun impediment. De asemenea, acesta îndeplinea sarcini cotidiene, cum ar fi interacțiunea cu un bancomat sau introducerea de bani în portofel după ce primea – și verifica – restul, care erau incompatibile cu orbirea completă, potrivit .

Câți bani a încasat bărbatul în cei 20 de ani în care s-a prefăcut orb

Anul trecut, în urma rezultatelor anchetei, bărbatului i-au fost puse sub sechestru bunuri în valoare de 125.000 de eur0. În timpul celor 20 de ani în care a pretins că este orb, italianul a încasat aproximativ 150.000 de euro de la stat, sub formă de indemnizație de însoțitor, în ciuda faptului că trăia putea întreprinde activități fără asistență.

După începerea anchetei, cei doi soți au continuat să simuleze boala, prezentând documente oftalmologice din 2010, care ulterior s-au dovedit a fi false. Au reușit să înșele din nou comisia, care a confirmat starea de „orbire totală”, în pofida anchetei în desfășurare.

Abia mai târziu, după ce au filmări surprinse de anchetatori au fost analizate cu un consultat de Parchet. Directorul de medicină legală de la Napoli, care anterior exclusese condiția de orbire totală, a confirmat, împreună cu specialistul, că singura afecțiune de care suferea bărbatul era o ușoară probleme cu vederea.