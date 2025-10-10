B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un bărbat a pretins timp de două decenii că este orb pentru a încasa pensie. Cum a ieșit la iveală adevărul

Un bărbat a pretins timp de două decenii că este orb pentru a încasa pensie. Cum a ieșit la iveală adevărul

B1.ro
10 oct. 2025, 16:40
Un bărbat a pretins timp de două decenii că este orb pentru a încasa pensie. Cum a ieșit la iveală adevărul
Sursă foto simbol: Freepik/ @freepik

Un bărbat italian s-a prefăcut vreme de două decenii că este orb pentru a încasa o pensie pentru nevoi speciale când, în realitate, nu suferea de această afecțiune. După ce polițiștii au descoperit înșelătoria, atât el, cât și partenera sa, au fost plasați în arest la domiciliu.

De ce afecțiune suferea, de fapt, bărbatul italian care pretindea că e orb

Bărbatul locuiește împreună cu soția sa în Castellammare di Stabia. Ambii au fost plasați în arest la domiciliu, fiind acuzați de fraudă agravată pentru obținerea de fonduri publice și falsificare de documente publice prin inducerea în eroare a medicilor angajați în instituții publice, ceea ce le-a permis ca timp de două decenii să obțină pensia de invaliditate și indemnizația de însoțitor.

Ancheta a scos la iveală faptul că bărbatul, declarat în mod fals ca fiind orb, avea doar deficiențe de vedere care nu îi afectai capaciteta de a se deplasa în locuri și spații publice aglomerate, chiar și în cele care nu sunt frecventate zilnic, fără a manifesta vreun impediment. De asemenea, acesta îndeplinea sarcini cotidiene, cum ar fi interacțiunea cu un bancomat sau introducerea de bani în portofel după ce primea – și verifica – restul, care erau incompatibile cu orbirea completă, potrivit Corriere del Mezzogiorno.

Câți bani a încasat bărbatul în cei 20 de ani în care s-a prefăcut orb

Anul trecut, în urma rezultatelor anchetei, bărbatului i-au fost puse sub sechestru bunuri în valoare de 125.000 de eur0. În timpul celor 20 de ani în care a pretins că este orb, italianul a încasat aproximativ 150.000 de euro de la stat, sub formă de indemnizație de însoțitor, în ciuda faptului că trăia putea întreprinde activități fără asistență.

După începerea anchetei, cei doi soți au continuat să simuleze boala, prezentând documente oftalmologice din 2010, care ulterior s-au dovedit a fi false. Au reușit să înșele din nou comisia, care a confirmat starea de „orbire totală”, în pofida anchetei în desfășurare.

Abia mai târziu, după ce au filmări surprinse de anchetatori au fost analizate cu un oftalmolog consultat de Parchet. Directorul de medicină legală de la Napoli, care anterior exclusese condiția de orbire totală, a confirmat, împreună cu specialistul, că singura afecțiune de care suferea bărbatul era o ușoară probleme cu vederea.

Tags:
Citește și...
Un celebru comentator sportiv a încetat tragic din viață, la 52 de ani. Ce i-a adus sfârșitul
Externe
Un celebru comentator sportiv a încetat tragic din viață, la 52 de ani. Ce i-a adus sfârșitul
Newsweek: Extremiștii ar putea conduce Franța, singura țară UE cu arme nucleare. Coșmarul Bruxelles-ului
Externe
Newsweek: Extremiștii ar putea conduce Franța, singura țară UE cu arme nucleare. Coșmarul Bruxelles-ului
Casa Albă, reacție dură după ce Donald Trump a ratat Premiul Nobel pentru Pace. Ce acuzații aduce un oficial la adresa Comitetului Nobel
Externe
Casa Albă, reacție dură după ce Donald Trump a ratat Premiul Nobel pentru Pace. Ce acuzații aduce un oficial la adresa Comitetului Nobel
Statele Unite vor trimite 200 de militari pentru a monitoriza armistițiul Israel-Hamas
Externe
Statele Unite vor trimite 200 de militari pentru a monitoriza armistițiul Israel-Hamas
Cine este Maria Corina Machado și ce realizări are femeia care i-a suflat lui Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace: „Ea întruchipează speranța unui viitor diferit”
Externe
Cine este Maria Corina Machado și ce realizări are femeia care i-a suflat lui Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace: „Ea întruchipează speranța unui viitor diferit”
Câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatură îl critică dur pe Viktor Orban: „Acest regim este un caz psihiatric”
Externe
Câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatură îl critică dur pe Viktor Orban: „Acest regim este un caz psihiatric”
Trump spune că va apăra Finlanda dacă va fi atacată de Rusia: „Sunt membri NATO, sunt oameni grozavi”
Externe
Trump spune că va apăra Finlanda dacă va fi atacată de Rusia: „Sunt membri NATO, sunt oameni grozavi”
Maria Corina Machado a câștigat Premiul Nobel pentru Pace 2025, premiul mult râvnit de Donald Trump. Cine sunt membrii Comitetului care au decis numele laureatului
Externe
Maria Corina Machado a câștigat Premiul Nobel pentru Pace 2025, premiul mult râvnit de Donald Trump. Cine sunt membrii Comitetului care au decis numele laureatului
Donald Trump: „Poate ar trebui să dați afară Spania din NATO”. Ce l-a supărat atât de tare pe președintele SUA: „Nu au nicio scuză să nu o facă”
Externe
Donald Trump: „Poate ar trebui să dați afară Spania din NATO”. Ce l-a supărat atât de tare pe președintele SUA: „Nu au nicio scuză să nu o facă”
Surpriză uriașă înainte de a se afla câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace. Donald Trump, detronat de o femeie. Un nume ignorat de casele de pariuri a crescut spectaculos
Externe
Surpriză uriașă înainte de a se afla câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace. Donald Trump, detronat de o femeie. Un nume ignorat de casele de pariuri a crescut spectaculos
Ultima oră
17:14 - Un celebru comentator sportiv a încetat tragic din viață, la 52 de ani. Ce i-a adus sfârșitul
16:37 - Newsweek: Extremiștii ar putea conduce Franța, singura țară UE cu arme nucleare. Coșmarul Bruxelles-ului
16:27 - 5 greșeli care scurtează viața anvelopelor de iarnă – și cum le poți evita
16:24 - Captură record în Portul Constanța. Poliția a descoperit aproape un miliard de euro în bancnote false (Galerie foto)
16:14 - A fost pusă piatra de temelie a Clinicii de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, un proiect coordonat de către Fundația Metropolis și susținut de Primăria Sectorului 4 (GALERIE FOTO)
15:58 - Oana Roman, mărturisiri din suflet. Care sunt cele mari trei dorințe ale sale
15:42 - Casa Albă, reacție dură după ce Donald Trump a ratat Premiul Nobel pentru Pace. Ce acuzații aduce un oficial la adresa Comitetului Nobel
15:29 - Cum să îți tonifici corpul fără saltea și fără dureri de spate? Iată câteva exerciții eficiente
15:17 - Genomica dentară, explicată de experții DENT ESTET: Diagnostic mai precis și tratamente sigure cu ajutorul testelor genetice
14:59 - WhatsApp schimbă tot! Toți utilizatorii trebuie să afle noile reguli pentru a avea acces la aplicație