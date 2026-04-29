B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Tragedie în familia actorilor Adi Cărăuleanu și Doina Deleanu! Fiul lor a încetat din viață la doar 37 de ani

Flavia Codreanu
29 apr. 2026, 22:25
sursă foto: Fabook/ Adi Cărăuleanu
Cuprins
  1. Cine a fost Andrei, fiul actorilor actorilor Adi Cărăuleanu și Doina Deleanu
  2. De ce boală suferea tânărul  
  3. Cum a reacționat comunitatea artistică după ce fiul unor mari actori români a murit

Fiul unor mari actori români a încetat din viață la doar  37 de ani. Andrei, fiul actorilor Adi Cărăuleanu și Doina Deleanu, a pierdut lupta cu o boală nemiloasă.  

Cine a fost Andrei, fiul actorilor actorilor Adi Cărăuleanu și Doina Deleanu

Andrei a ales să își construiască un drum propriu, departe de luminile reflectoarelor, care i-au consacrat pe părinții săi. Stabilit în Cluj-Napoca, tânărul era un arhitect respectat, cunoscut pentru seriozitatea și pasiunea cu care își exercita profesia.

Deși provenea dintr-o familie de actori celebri, el a preferat întotdeauna discreția, fiind apreciat de colegi pentru profesionalismul său și pentru caracterul său echilibrat.

De ce boală suferea tânărul  

Destinul lui Andrei a fost frânt de o boală gravă, care l-a măcinat în ultimele luni de viață. În ciuda eforturilor medicale și a dorinței de a trăi, lupta a devenit inegală, iar decesul său la doar 37 de ani a lăsat un gol imens.

Tatăl său, actorul Adi Cărăuleanu, a ales să nu vorbească public despre această tragedie, marcându-și doliul printr-un gest tăcut pe rețelele sociale, unde și-a schimbat fotografia de profil în semn de omagiu pentru fiul său.

Cum a reacționat comunitatea artistică după ce fiul unor mari actori români a murit

Vestea morții lui Andrei a generat un val de emoție în rândul colegilor de breaslă ai părinților săi. Reprezentanții Teatrului Național din Iași, unde cei doi actori sunt figuri emblematice, au transmis un mesaj plin de durere, prin care își arată susținerea totală față de familia greu încercată în aceste momente negre. Prietenii și apropiații au umplut paginile de socializare cu mesaje de condoleanțe, amintindu-și de Andrei ca de un om ambițios și deosebit.

În aceste momente de nemărginită tristețe, suntem alături de colegii noștri, actorii Doina Deleanu şi Adi Cărăuleanu, care trec printr-o pierdere de neînlocuit. Le oferim toată dragostea, compasiunea și sprijinul de care au nevoie. Condoleante familiei și multă putere pentru a merge mai departe!”, au transmis reprezentanții Teatrului Național Iași.

Tags:
