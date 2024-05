Un nou incident, cu un avion Boeing: Aeronava a aterizat la Istanbul fără trenul de aterizare din față

Un avion Boeing 767 al companiei FedEx Airlines a aterizat pe aeroportul din Istanbul fără trenul de aterizare din față, a declarat un oficial al Ministerului turc al Transporturilor, adăugând că nu au fost victime și autoritățile au lansat o anchetă.

Aeronava, care zboară de pe aeroportul Paris Charles de Gaulle, a informat turnul de control din Istanbul că trenul său de aterizare nu s-a deschis și a aterizat sub îndrumarea turnului, reușind să rămână pe pistă, se arată într-un comunicat al ministerului, potrivit .

Echipele de salvare și de stingere a incendiilor din aeroport au fost mobilizate înainte de aterizare, dar nimeni nu a fost rănit. Ministerul nu a dat niciun motiv pentru eșec.

Aeronava implicată este un avion de marfă Boeing 767 de aproape 10 ani, unul dintre cele mai comune avioane de marfă și bazat pe modelul 767 de pasageri datând din anii 1980.

Un oficial de la Ministerul Transporturilor din Turcia a declarat că echipele sale efectuează examinări la fața locului, ca parte a investigației în curs, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Boeing a trimis întrebări către FedEX, care a declarat că se coordonează cu autoritățile de investigație și că va „furniza informații suplimentare pe măsură ce acestea sunt disponibile”.

Imaginile video obținute de Reuters au arătat scântei zburând și ceva fum în timp ce partea din față a avionului s-a zgâriat de-a lungul pistei înainte de a se opri și a fost stropită cu spumă de stingere a incendiilor. Nu părea să fi izbucnit niciun incendiu.

Videoclipul îi arăta pe piloți care țineau botul avionului deasupra pistei timp de câteva secunde după ce roțile principale au atins solul, aparent executând exercițiul de aterizare de urgență cu un angrenaj frontal retras pentru care piloții se antrenează, potrivit bazei de date de aviație SKYbrary.

