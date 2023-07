Un obiect misterios a apărut pe o plajă din Australia. Autoritățile au dat alarma și a intervenit chiar și Armata

Poliția din Australia a fost uluită de o cupolă misterioasă „neidentificata” care a apărut pe o plajă din Australia de Vest.

Uriașul obiect metalic a fost găsit de localnici pe plaja Green Head, la aproximativ 250 km (155 mile) nord de Perth.

Autoritățile de stat și federale investighează obiectul, despre care în prezent nu se crede că ar fi de la o aeronavă comercială.

Este tratat ca fiind periculos, iar poliția a cerut oamenilor să păstreze distanța de siguranță.

„Vrem să asigurăm comunitatea că suntem implicați activ într-un efort de colaborare cu diferite agenții de stat și federale pentru a determina originea și natura obiectului”, a spus poliția într-un comunicat.

