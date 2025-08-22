B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Clienții unui magazin, ajutați de un scanner inteligent să își aleagă alimentele. Cum funcționează

Clienții unui magazin, ajutați de un scanner inteligent să își aleagă alimentele. Cum funcționează

B1.ro
22 aug. 2025, 21:57
Clienții unui magazin, ajutați de un scanner inteligent să își aleagă alimentele. Cum funcționează
Sursa foto: Freepik.com

Anual, fiecare persoană aruncă în medie 75 de kilograme de mâncare. Inteligența artificială vine în întâmpinarea acestei probleme și îi ajută pe oameni să aleagă fructele și legumele.

 

 Cuprins: 

  1. Cum funcționează scannerul special pentru fructe și legume
  2. Ce face supermarketurile cu fructele de avocado care sunt deja prea coapte

Cum funcționează scannerul special pentru fructe și legume

Avocadoul este unul dintre fructele pe care, cei mai mulți dintre noi, îl alegem în necunoștință de cauză. Îl pipăim și în funcție de ce simțim, alegem sau nu să îl punem în coș. Această metodă nu reflectă mereu calitatea produsului.

Într-un supermarket din orașul german Coburg, inteligența artificială vine în ajutorul clienților, astfel încât aceștia să facă cea mai bună alegere în materie de fructe și legume. Oamenii nu trebuie decât să apropie produsul de un scanner special, amplasat lângă cântar, și acesta le va spune dacă este nu bun de luat acasă.

„Am decis să facem asta pentru că suntem mereu împotriva risipei alimentare. Asta este foarte important”, a declarat Dieter Hümmer, manager de supermarket, potrivit Știrile ProTV.

Scannerul folosește raze infraroșii inofensive pentru a analiza fructul și este capabil să detecteze conținutul de apă, zahăr și amidon. Imediat după scanare, datele sunt evaluate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Ce face supermarketurile cu fructele de avocado care sunt deja prea coapte

În supermarketul german, fructele de avocado prea coapte sau cele care dau semne că urmează să se strice sunt transformare în guacamole. Sosul este ulterior vându clienților care vor să economisească timp.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cât câștigă un angajat LIDL în Germania, lunar, față de unul din România? Diferența dintre salarii este absolut uriașă
Externe
Cât câștigă un angajat LIDL în Germania, lunar, față de unul din România? Diferența dintre salarii este absolut uriașă
Donald Trump îl invită pe Vladimir Putin în SUA, la Cupa Mondială de la anul: „Pentru cineva care mă respectă foarte mult. Am să-i trimit și lui un bilet. Frumoasă poză am făcut cu el, săptămâna trecută” (VIDEO)
Externe
Donald Trump îl invită pe Vladimir Putin în SUA, la Cupa Mondială de la anul: „Pentru cineva care mă respectă foarte mult. Am să-i trimit și lui un bilet. Frumoasă poză am făcut cu el, săptămâna trecută” (VIDEO)
Trump: Vom vedea dacă Putin și Zelenski vor colabora. Știți, ei sunt ca uleiul și oțetul. Nu se înțeleg prea bine. Aș prefera să nu particip la întâlnirea lor
Externe
Trump: Vom vedea dacă Putin și Zelenski vor colabora. Știți, ei sunt ca uleiul și oțetul. Nu se înțeleg prea bine. Aș prefera să nu particip la întâlnirea lor
Țara care a decis să interzică jocurile de noroc online: „În timp ce unii se nenorocesc și își distrug familiile, alții se îmbogățesc”
Externe
Țara care a decis să interzică jocurile de noroc online: „În timp ce unii se nenorocesc și își distrug familiile, alții se îmbogățesc”
Încă o taxă bizară pentru turiști, în Italia. Surpriza unor tineri când au văzut nota de plată la un restaurant
Externe
Încă o taxă bizară pentru turiști, în Italia. Surpriza unor tineri când au văzut nota de plată la un restaurant
Orașul unde utilizarea telefoanelor ar putea fi limitată la doar două ore pe zi
Externe
Orașul unde utilizarea telefoanelor ar putea fi limitată la doar două ore pe zi
Un român a atacat un șofer de autobuz din Dublin cu pumnii și un obiect metalic. Ce s-a întâmplat mai exact
Externe
Un român a atacat un șofer de autobuz din Dublin cu pumnii și un obiect metalic. Ce s-a întâmplat mai exact
Ultimatum pentru Hamas. Israelul amenință cu distrugerea orașului Gaza
Externe
Ultimatum pentru Hamas. Israelul amenință cu distrugerea orașului Gaza
Atacurile ucrainene produc consecințe în economia rusă. Prețurile la benzină au explodat
Externe
Atacurile ucrainene produc consecințe în economia rusă. Prețurile la benzină au explodat
Jaf la benzinărie încheiat tragic. Un polițist a fost împușcat mortal
Externe
Jaf la benzinărie încheiat tragic. Un polițist a fost împușcat mortal
Ultima oră
22:28 - Ce a nemulțimit-o pe o româncă aflată în vacanță, în Grecia. Internauții au taxat-o: „Noi venim aici, nu ne obligă nimeni”
22:11 - Cum se relaxează Ioana Tufaru pe litoral cu bani puțini: „În 5 zile, ieșim o dată la o terasă. Nu cumpărăm nimic”
21:59 - Furtuna a făcut prăpăd în București: Un trecător a ajuns la spital, în stare gravă, după ce un copac a căzut peste el, iar mai mulți copaci au fost smulși din pământ de vântul puternic
21:35 - Un zid de aproape un metru a fost construit în fața mai multor curți din Dâmbovița. Cum a răspuns constructorul celor care i-au cerut explicații
21:31 - Oana Roman, reacție nervoasă după ce internauții i-au făcut un reproș legat de cum își crește fiica: „Efectiv m-ați înnebunit. Sunteți, practic, foarte limitați”
21:26 - Cât câștigă un angajat LIDL în Germania, lunar, față de unul din România? Diferența dintre salarii este absolut uriașă
20:56 - Daniel David, ministrul care le-a spus studenților să muncească dacă n-au bani: N-am avut nevoie în facultate de slujbă part-time, fiindcă am fost susținut de părinți
20:54 - Situație fără precedent pe litoral: polițiștii i-au păzit pe oameni ca să nu intre în apă. Un bărbat a fost încătușat
20:52 - Bolojan, în prima vizită la Chișinău: semnal ferm pentru integrarea europeană a Moldovei
20:50 - Mureșan, despre vizita premierului Bolojan la Chișinău: România întărește sprijinul pentru Republica Moldova în fața presiunilor Moscovei