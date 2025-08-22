Anual, fiecare persoană aruncă în medie 75 de kilograme de mâncare. Inteligența artificială vine în întâmpinarea acestei probleme și îi ajută pe oameni să aleagă fructele și legumele.

Cuprins:

Cum funcționează scannerul special pentru fructe și legume Ce face supermarketurile cu fructele de avocado care sunt deja prea coapte

Cum funcționează scannerul special pentru fructe și legume

Avocadoul este unul dintre pe care, cei mai mulți dintre noi, îl alegem în necunoștință de cauză. Îl pipăim și în funcție de ce simțim, alegem sau nu să îl punem în coș. Această metodă nu reflectă mereu calitatea produsului.

Într-un din orașul german Coburg, inteligența artificială vine în ajutorul clienților, astfel încât aceștia să facă cea mai bună alegere în materie de fructe și legume. Oamenii nu trebuie decât să apropie produsul de un scanner special, amplasat lângă cântar, și acesta le va spune dacă este nu bun de luat acasă.

„Am decis să facem asta pentru că suntem mereu împotriva risipei alimentare. Asta este foarte important”, a declarat Dieter Hümmer, manager de supermarket, potrivit .

Scannerul folosește raze infraroșii inofensive pentru a analiza fructul și este capabil să detecteze conținutul de apă, zahăr și amidon. Imediat după scanare, datele sunt evaluate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Ce face supermarketurile cu fructele de avocado care sunt deja prea coapte

În supermarketul german, fructele de avocado prea coapte sau cele care dau semne că urmează să se strice sunt transformare în guacamole. Sosul este ulterior vându clienților care vor să economisească timp.