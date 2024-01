Un studio de televiziune din Ecuador a fost luat cu asalt de mai mulți bărbați înarmați, în timpul transmisiunii LIVE (VIDEO)

O transmisiune în direct a televiziunii de stat din Ecuador a fost întreruptă marți, 9 ianuarie, de mai mulți bărbați înarmați și cu cagule.

Bărbații înarmați au reușit să intre în studioul de televiziune după ce i-au forțat pe angajați să se întindă pe podea. Pe fundal se auzeau împușcături și țipete, potrivit unei filmări publicate pe rețelele de socializare, notează .

🇪🇨🚨‼️ BREAKING: In Ecuador, gunmen stormed a TV station and took the presenters of a live TV show hostage.

Earlier, a state of emergency and a curfew were declared in the country to restore order in prisons where riots took place.

