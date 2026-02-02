VIDEO: La 90 de ani, Dalai Lama câștigă primul său premiu Grammy. Cum a fost nominalizat liderul budist pentru cea mai mare seară a muzicii?

La 90 de ani, Dalai Lama a realizat o premieră istorică, câștigând un premiu Grammy pentru cea mai bună carte audio, narațiuni și povestiri înregistrate.

Cum a reușit Dalai Lama să câștige un premiu Grammy

La cea de-a 68-a gală Grammy Awards, organizată duminică la Los Angeles, Dalai Lama a fost premiat pentru audiobookul intitulat

Proiectul a depășit alți nominalizați, inclusiv Fab Morvan de la Milli Vanilli, judecătorul Ketanji Brown Jackson de la Curtea Supremă a SUA, gazda premiilor Grammy, Trevor Noah, și actrița Kathy Garver.

Deși Dalai Lama nu a participat la ceremonie din cauza vârstei sale și a posibilităților limitate de deplasare, a salutat recunoașterea. Potrivit celor apropiați proiectului, nominalizarea și, în cele din urmă, câștigarea premiului au fost văzute mai puțin ca o distincție personală și mai mult ca o oportunitate ca mesajul său să ajungă la generațiile mai tinere.

„Primesc această distincţie cu recunoştinţă şi smerenie. Nu o consider o onoare personală, ci o recunoaştere a responsabilităţii noastre universale comune. Cred cu adevărat că pacea, compasiunea, grija faţă de mediul nostru înconjurător şi înţelegerea unităţii omenirii sunt esenţiale pentru binele colectiv al celor 8 miliarde de fiinţe umane.”, a transmis liderul spiritual.

Ce găsim pe albumul „Meditation”

„Meditations” nu este un album muzical convențional. În schimb, combină învățăturile lui Dalai Lama cu muzică compusă cu grijă, transformând decenii de viață în meditație într-o experiență de ascultare captivantă.

Albumul se bazează pe discursurile sale despre compasiune, pace, responsabilitate față de mediu și ideea de umanitate comună, valori care i-au definit viața publică timp de peste șapte decenii.

Cartea sa audio, disponibilă pe platformele muzicale, a fost produsă cu participarea cântăreței pop feministe Maggie Rogers și a compozitorului american Rufus Wainwright, care au acceptat premiul duminică în numele lui Dalai Lama.

Anul trecut, fostul președinte american Jimmy Carter a câștigat postum un premiu Grammy pentru versiunea audio a unei colecții de discursuri ale sale. Președinții americani Barack Obama și Bill Clinton au câștigat fiecare câte două premii la această categorie.