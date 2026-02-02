VIDEO: La 90 de ani, Dalai Lama câștigă primul său premiu Grammy. Cum a fost nominalizat liderul budist pentru cea mai mare seară a muzicii?

La 90 de ani, Dalai Lama a realizat o premieră istorică, câștigând un premiu Grammy pentru cea mai bună carte audio, narațiuni și povestiri înregistrate.
La cea de-a 68-a gală Grammy Awards, organizată duminică la Los Angeles, Dalai Lama a fost premiat pentru audiobookul intitulat „Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama”.
Proiectul a depășit alți nominalizați, inclusiv Fab Morvan de la Milli Vanilli, judecătorul Ketanji Brown Jackson de la Curtea Supremă a SUA, gazda premiilor Grammy, Trevor Noah, și actrița Kathy Garver.
Deși Dalai Lama nu a participat la ceremonie din cauza vârstei sale și a posibilităților limitate de deplasare, a salutat recunoașterea. Potrivit celor apropiați proiectului, nominalizarea și, în cele din urmă, câștigarea premiului au fost văzute mai puțin ca o distincție personală și mai mult ca o oportunitate ca mesajul său să ajungă la generațiile mai tinere.
„Primesc această distincţie cu recunoştinţă şi smerenie. Nu o consider o onoare personală, ci o recunoaştere a responsabilităţii noastre universale comune. Cred cu adevărat că pacea, compasiunea, grija faţă de mediul nostru înconjurător şi înţelegerea unităţii omenirii sunt esenţiale pentru binele colectiv al celor 8 miliarde de fiinţe umane.”, a transmis liderul spiritual.
„Meditations” nu este un album muzical convențional. În schimb, combină învățăturile lui Dalai Lama cu muzică compusă cu grijă, transformând decenii de viață în meditație într-o experiență de ascultare captivantă.
Albumul se bazează pe discursurile sale despre compasiune, pace, responsabilitate față de mediu și ideea de umanitate comună, valori care i-au definit viața publică timp de peste șapte decenii.
Cartea sa audio, disponibilă pe platformele muzicale, a fost produsă cu participarea cântăreței pop feministe Maggie Rogers și a compozitorului american Rufus Wainwright, care au acceptat premiul duminică în numele lui Dalai Lama.
Anul trecut, fostul președinte american Jimmy Carter a câștigat postum un premiu Grammy pentru versiunea audio a unei colecții de discursuri ale sale. Președinții americani Barack Obama și Bill Clinton au câștigat fiecare câte două premii Grammy la această categorie.