Apariție șocantă pe covorul roșu. Imagini cu Bianca Censori, care a apărut goală la Gala Premiilor Grammy. Și ea, și soțul ei Kanye West au fost dați afară de la eveniment (VIDEO)

Imaginile zilei la 2025. Duminică seara, Bianca Censori, soția rapperului și designerului i-a șocat pe toți cu ținuta sa. Aceasta a apărut îmbrăcată … sau mai bine zic, dezbrăcată. Mulți s-au întrebat dacă nu cumva apariția ei ar putea fi considerată expunere indecentă, potrivit .

Inițial, Bianca Censori a apărut îmbrăcată cu o haină lungă de blană, însă, la scurt timp după ce a pășit pe covorul roșu alături de soțul său, și-a dat jos blana, pentru a dezvălui ținuta inedită: o rochie mulată, un fel de plasă, complet transparentă, prin care s-a văzut tot, și sânii, dar și organele genitale.

În schimb, Kanye West era îmbrăcat în întregime în negru, cu un tricou, pantaloni asortați și ochelari de soare.

