Viktor Orban, comparat cu Călin Georgescu. Peter Magyar, liderul opoziției din Ungaria, îl acuză pe premierul Viktor Orban că derulează pe TikTok o campanie masivă de dezinformare, foarte asemănătoare cu cea coordonată în România în 2024 de Călin Georgescu, care a dus la anularea alegerilor.
Într-un mesaj publicat pe X, Peter Magyar explică:
“În ultimele zile, Fidesz și-a intensificat și mai mult campania de dezinformare pe TikTok, peste nivelul obișnuit. Fac exact ceea ce a făcut candidatul român ulterior descalificat în timpul ultimei alegeri prezidențiale trucate din România: cu sprijin rusesc, într-o operațiune coordonată central, care costă miliarde, inundă platforma cu mii de videoclipuri generate de inteligență artificială. Această platformă este deosebit de populară în rândul tinerilor.
Frauda electorală a Fidesz se bazează pe minciuni, pe discreditarea candidaților TISZA și pe conținut care încalcă grav drepturile personale și este profund dezumanizant. Guvernul, în mod evident îngrozit de perspectiva pierderii puterii, a coborât la un nou nivel minim”.
Potrivit cercetărilor sociologice din ianuarie, Peter Magyar, liderul Partidului Tisza, este considerat potrivit pentru funcția de premier de 54% dintre cetățenii cu drept de vot, în timp ce Viktor Orban are un scor de 46%.
Totuși, prim-ministrul în funcție se bucură de un grad mai înalt de încredere, 31% dintre respondenți îl consideră „complet potrivit”, față de 16% în cazul lui Magyar, conform datelor furnizate de hvg.hu.
În sondajul anterior, realizat în noiembrie, cei doi candidați erau la egalitate, fiecare fiind văzut ca potrivit de 48% dintre alegători.
În decembrie, în cadrul unui miting electoral de la Szeged, Peter Magyar l-a acuzat pe Viktor Orban de trădarea intereselor maghiarilor din Transilvania.
Magyar a promis că partidul său Tisza va lupta pentru protecția Ungariei împotriva migrației ilegale, reducerea taxelor și creșterea pensiilor, criticând Fidesz pentru „trădarea maghiarilor din Transilvania” și pentru susținerea deschisă a unui candidat prezidențial român ostil comunității maghiare.
Aceste acuzații vin pe fondul campaniei electorale din Transilvania a lui George Simion, care în luna mai s-a promovat prin pliante însoțite de imaginea lui Viktor Orban.