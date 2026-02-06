Viktor Orban, comparat cu Călin Georgescu. Peter Magyar, liderul opoziției din Ungaria, îl acuză pe premierul Viktor Orban că derulează pe TikTok o campanie masivă de dezinformare, foarte asemănătoare cu cea coordonată în România în 2024 de Călin Georgescu, care a dus la anularea alegerilor.

Viktor Orban, comparat cu Călin Georgescu. Ce a spus liderul opoziției din Ungaria

Într-un mesaj publicat pe X, Peter Magyar explică:

“În ultimele zile, Fidesz și-a intensificat și mai mult campania de dezinformare pe , peste nivelul obișnuit. Fac exact ceea ce a făcut candidatul român ulterior descalificat în timpul ultimei alegeri prezidențiale trucate din România: cu sprijin rusesc, într-o operațiune coordonată central, care costă miliarde, inundă platforma cu mii de videoclipuri generate de inteligență artificială. Această platformă este deosebit de populară în rândul tinerilor.

Frauda electorală a Fidesz se bazează pe minciuni, pe discreditarea candidaților TISZA și pe conținut care încalcă grav drepturile personale și este profund dezumanizant. Guvernul, în mod evident îngrozit de perspectiva pierderii puterii, a coborât la un nou nivel minim”.

Care sunt cifrele din sondajele recente privind încrederea alegătorilor

Potrivit cercetărilor sociologice din ianuarie, Peter Magyar, liderul Partidului Tisza, este considerat potrivit pentru funcția de premier de 54% dintre cetățenii cu drept de vot, în timp ce Viktor Orban are un scor de 46%.

Totuși, prim-ministrul în funcție se bucură de un grad mai înalt de încredere, 31% dintre respondenți îl consideră „complet potrivit”, față de 16% în cazul lui Magyar, conform datelor furnizate de .

În sondajul anterior, realizat în noiembrie, cei doi candidați erau la egalitate, fiecare fiind văzut ca potrivit de 48% dintre alegători.

De ce îl acuză Peter Magyar pe Viktor Orban de trădare în legătură cu maghiarii din Transilvania

În decembrie, în cadrul unui miting electoral de la Szeged, Peter Magyar l-a acuzat pe Viktor Orban de trădarea intereselor maghiarilor din Transilvania.

Magyar a promis că partidul său Tisza va lupta pentru protecția Ungariei împotriva migrației ilegale, reducerea taxelor și creșterea pensiilor, criticând Fidesz pentru „trădarea maghiarilor din Transilvania” și pentru susținerea deschisă a unui candidat prezidențial român ostil comunității maghiare.

Aceste acuzații vin pe fondul campaniei electorale din Transilvania a lui George Simion, care în luna mai s-a promovat prin pliante însoțite de imaginea lui Viktor Orban.