Violențe la Bruxelles. 10.000 de fermieri protestează în fața Parlamentului European (VIDEO)

Mii de fermieri din întreaga Uniune Europeană au ieșit în stradă la pentru a-și exprima nemulțumirea față de acordul comercial Mercosur, despre care susțin că ar putea afecta grav sectorul agricol european.

10.000 de fermieri protestează la Bruxelles

Fermierii au blocat drumurile din capitala europeană și s-au confruntat cu forțele de ordine, atrăgând atenția asupra nemulțumirilor crescânde față de politicile comerciale ale UE.

Forțele de ordine au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene în momentul în care manifestanții au încercat să forțeze, cu ajutorul mai multor utilaje agricole, baricada poliției. În replică, manifestanții au incendiat gardurile de protecție instalate de autorități și au aruncat cu mai multe obiecte înspre polițiști.

BREAKING: Around 500 tractors and 10,000 farmers from across the EU have gathered at Luxembourg Square in front of the European Parliament in Brussels to protest the EU’s planned free trade agreement with Mercosur. Mercosur is a South American trade bloc comprising Argentina,… — Visegrád 24 (@visegrad24)

Acordul Mercosur, semnat între Uniunea Europeană și blocul de țări sud-americane, care include Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay, este văzut de fermierii europeni ca o amenințare directă la adresa sustenabilității economice a agriculturii europene.

Fermierii sunt îngrijorați că acordul va duce la o creștere a importurilor de produse agricole din aceste țări, care ar putea concura neloial cu produsele locale din cauza standardelor diferite de producție și costurilor mai mici.

„Acest acord este un dezastru pentru fermierii europeni. Nu putem concura cu prețurile scăzute ale produselor din Mercosur, care nu respectă aceleași standarde de calitate și mediu ca ale noastre.”, a declarat Jean-Pierre Fleury, președintele Comitetului pentru Agricultură al UE.

Presiunea asupra politicilor comerciale ale UE

Protestele de la Bruxelles sunt parte a unui val mai larg de nemulțumiri în rândul agricultorilor din Europa, care cer protecție mai mare și sprijin din partea instituțiilor europene pentru a face față provocărilor economice și de mediu actuale.

Fermierii susțin că politicile comerciale ale ar putea favoriza importurile din afara blocului comunitar, punând în pericol producția internă și locurile de muncă din sectorul agricol.

Fermierii românii, scrisoare pentru Bolojan

În România, fermierii urmăresc cu atenție evoluția situației, având în vedere că sectorul agricol românesc ar putea fi afectat de aceleași provocări. România, ca și alte state membre, se confruntă cu provocări legate de competitivitatea produselor agricole pe piața europeană și internațională.

Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) i-a cerut prim-ministrului Ilie Bolojan, printr-o scrisoare deschisă, ca România să se opună semnării acordului UE-Mercosur și să se alăture astfel poziției Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

„Tratatul generează prejudicii semnificative atât pentru țara noastră, cât și pentru sectorul agroalimentar european, inclusiv prin efectul cumulativ al tuturor acordurilor comerciale semnate până în prezent, ce pot conduce la reducerea considerabilă a numărului de fermieri, încetarea activității acestora și necesitatea reintegrării lor în alte sectoare, cu impact direct asupra fondurilor destinate șomajului și sprijinului financiar pentru familiile afectate.”, se arată în document.