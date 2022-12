Viscolul a transformat Buffalo într-o „zonă de război”, spune guvernatoarea statului New York: „Este un război cu mama natură, iar ea ne-a lovit cu tot ce are” (FOTO, VIDEO)

O furtună severă de zăpadă care a cuprins America de Nord a transformat orașul Buffalo din New York într-o zonă de război, a declarat guvernatoarea statului american, Kathy Hochul, potrivit .

Orașul a înregistrat luni 25 de decese asociate vremii, față de cele 13 de duminică.

„Acesta este un război cu mama natură, iar ea ne-a lovit cu tot ce are”, începând de joi, a declarat guvernatoarea statului New York.

NEW VIDEO: Snow drifts are reaching the height of SUVs in the Buffalo area as this historic blizzard gradually winds down. Some cars have been abandoned in the middle of roads during the height of the lake-effect snowstorm. — WeatherNation (@WeatherNation)

Condițiile de viscol, care au fost resimțite din Canada și până la frontiera americană cu Mexic, au ucis cel puțin 50 de oameni în SUA.

Regiunea din jurul Buffalo, în nordul statului New York, a fost cea mai afectată.

The Buffalo Bills came back from their game in Chicago to find their cars buried under snow 😳❄️

— Daily Loud (@DailyLoud)

Născută la Buffalo, guvernatoarea Kathy Hochul a spus: „Este (precum) a merge într-o zonă de război”.

Rezidenții, susține ea, se confruntă cu „o situație care le pune viața în pericol”, în condițiile în care multe dintre vehiculele serviciilor de urgență nu au putut să ajungă în cele mai afectate zone sau au rămas ele însele blocate în zăpadă.

Death toll in historic winter storm hits 50; Buffalo, NY preps for more snow in worst blizzard in 4 decades: What we know — erin smith (@penerinsmith)

O familie cu copii mici – cu vârste de 2 până la 6 ani – a trebuit să aștepte 11 ore până să fie salvată la primele ore ale dimineții de Crăciun.

„Practic eram fără speranță”, a declarat tatăl, Zila Santiago, pentru CBS News. Bărbatul susține că a reușit să se încălzească ținând motorul pornit și a jucat jocuri cu copiii pentru a le lua gândul de la situație.

Se crede că vor fi descoperite mai multe victime odată ce topirea zăpezii va scoate la lumină vehiculele blocate în nămeți și va permite accesul la locuințele izolate.

US: Watch: Worst snowstorm in decades leaves 27 dead in Buffalo and turns city into a ‘war zone’.

At least 55 killed nationally as US blanketed from the Rio Grande in the south to the Great Lakes in the north. — Charlie Rose 📻📺📲🛤 (@CharlieRose1)

Specialiștii spun că vremea se va îmbunătăți în următoarele zile, dar le recomandă cetățenilor să evite călătoriile neesențiale.

Se estimează că 250.000 de gospodării și afaceri s-au confruntat cu pene de curent în timpul weekendului, cu toate că electricitatea a fost restabilită rapid.

Decese asociate vremii au fost înregistrate și în Vermont, Ohio, Missouri, Wisconsin, Kansas și Colorado. Temperaturile din sudul Floridei au scăzut atât de mult încât iguanele au înghețat și au căzut din copaci.