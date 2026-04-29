Anant Ambani, fiul celui mai bogat om din India, a lansat o propunere surprinzătoare pentru a salva zeci de hipopotami care riscă să fie sacrificați în Columbia.

De ce a decis Anant Ambani să intervină în salvarea hipopotamilor

Povestea acestor animale începe în anii ’80, când a adus câteva exemplare pentru grădina sa zoologică privată. După moartea acestuia, hipopotamii s-au înmulțit necontrolat, ajungând să pună în pericol speciile locale.

Guvernul columbian a anunțat că intenționează să sacrifice 80 dintre aceste animale, considerând că populația lor a devenit imposibil de gestionat fără măsuri radicale.

Ministrul Mediului din Columbia a explicat de ce autoritățile se tem de o explozie a numărului de exemplare:

„Fără această acțiune, este imposibil să controlăm populația. Estimările sugerează că până în 2030 am avea cel puțin 500 de hipopotami care ar afecta ecosistemele noastre și speciile native, precum lamantinul și broasca țestoasă de râu”, a declarat Irene Vélez Torres pentru CNN.

Cum vrea miliardarul să salveze animalele de la sacrificare

Magnatul indian nu este de acord cu soluția extremă a autorităților și a propus oficial să preia cele 80 de exemplare în sanctuarul său imens.

El consideră că animalele sunt victimele unor circumstanțe create de oameni și că merită o șansă la viață într-un mediu sigur. Propunerea sa a stârnit o dezbatere aprinsă, fiind văzută ca o alternativă umană la planul de eutanasiere.

Într-o postare pe rețelele de socializare, acesta și-a explicat viziunea legată de soarta hipopotamilor:

„Acești 80 de hipopotami nu și-au ales locul în care să se nască și nici nu au creat circumstanțele cu care se confruntă acum”, a declarat Anant Ambani.

Cum vor fi transportate animalele dacă scenariu se acceptă

Dacă guvernul columbian acceptă oferta, hipopotamii vor fi relocați la centrul de conservare Vantara, fondat de tânărul miliardar în India.

Acolo, animalele ar urma să se alăture altor mii de specii sălbatice protejate, având la dispoziție resurse vaste și îngrijire medicală de top. Pentru el, salvarea acestor exemplare este mai mult decât un gest de caritate, fiind o responsabilitate față de mediul înconjurător.

„Sunt ființe vii, conștiente, și dacă avem capacitatea de a le salva printr-o soluție sigură și umană, avem responsabilitatea de a încerca”, a declarat Anant Ambani în mesajul său, scrie .