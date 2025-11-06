B1 Inregistrari!
Putin, pus la zid de o fetiță de 11 ani: „Unchiul meu a fost rănit la braț pe front. Nu l-au tratat deloc". Ce l-a rugat copila pe liderul de la Kremlin

B1.ro
06 nov. 2025, 23:11
Sursa Foto: Hepta.ro
  1. Ce l-a rugat o fetiță de 11 ani pe Putin
  2. Ce i-a dat copila lui Vladimir Putin

Vladimir Putin a fost pus la zid de o fetiță de numai 11 ani. Copila l-a confruntat pe liderul de la Kremlin, spunându-i că unchiul ei a fost trimis din nou pe front, deși a fost rănit în război și nu a fost tratat corespunzător. Din nefericire, asta este o realitate cu care se confrutnă mai mulți soldați ruși. Indiferent că sunt bolnavi sau răniți, aceștia sunt trimiși pe fronți, fără tratament adecvat.

Ce l-a rugat o fetiță de 11 ani pe Putin

Kira, în vârstă de 11 ani, și-a pierdut deja tatăl, Vladimir Pimenov, în vârstă de 36 de ani. Bărbatul a fost ucis anul trecut în război, în regiunea Donețk. Fără să îi mărturisească liderului de la Kremlin durerea sa, fetița l-a rugat pe acesta să-i salveze unchiul.

„Unchiul meu este acum pe front. A fost rănit la braț, era în spital. Nu l-au tratat deloc și acum îl trimit înapoi într-o misiune. Aș vrea să fie transferat la un spital bun din Rusia”, i-a spus copila lui Vladimir Putin.

Președintele rus, vizibil stânjenit, i-a răspuns: „Îl vom găsi cu siguranță, bine?”

Kira s-a asigurat că Putin va ști pe cine să caute, spunând: „Numele lui este Anton Fisyura”

„Sigur! Mulțumesc că ți-ai adus aminte de el”, a mai spus Putin și apoi a sărutat-o pe fetiță pe cap, potrivit Daily Mail.

Ce i-a dat copila lui Vladimir Putin

Unchiul rănit al Kirei este, la rândul său, tată. Acesta are doi fii, în vârstă de nouă și 18 ani.

Însă, Anton Fisyura nu este singura rudă a fetiței care luptă în războiul pornit de Putin. Ea mai are alți doi unchi trimiși pe front.

Familia Kirei, ca multe altele, au fost devastate de războiul cu Ucraina. Tatăl ei, ucis pe front la doar 36 de ani, a fost decorat cu Ordinul Curajului.

Pe lângă rugămințile adresate lui Putin, fetița de numai i-a dat liderului rus și o jucărie Cheburashka. Modelul de jucărie datează încă din epoca sovietică și este similară cu o maimuțică cu urechile rotunde și foarte mari. Cheburashka a fost făcută de însăși Kira.

„Am tricotat jucăria Cheburashka pentru unchiul meu Anton, pentru unchiul Vania și unchiul Iura, care acum apără Patria Mamă. Jucăriile mele le vor aduce cu siguranță noroc”, a spus ea.

