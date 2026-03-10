Cutremur puternic în Italia! Acesta a avut loc în noaptea de luni spre marți în Marea Tireniană, în largul coastei vestice a Italiei. Seismul a fost resimțit în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în orașe mari precum Roma și Milano, însă, până în prezent, nu au fost raportate pagube semnificative, potrivit și .

În ce zone din Italia s-a produs cutremurul

Seismul s-a produs la ora 00:03, iar epicentrul a fost localizat în zona maritimă dintre orașul Napoli și insula Capri.

Potrivit datelor publicate de Centrul German de Cercetare pentru Geostiințe (GFZ), cutremurul a avut o magnitudine de 6,1 și s-a produs la o adâncime de aproximativ 377 de kilometri.

Publicația Il Messaggero indică o magnitudine ușor mai mică, de 5,9, însă menționează că hipocentrul ar fi fost situat la aproximativ 414 kilometri adâncime.

Cele mai apropiate localități de epicentru au fost Anacapri, situată la aproximativ 8 kilometri, și municipalitatea , aflată la circa 10 kilometri distanță.

Cutremur puternic în Italia! De ce s-a simțit siesmul în mai multe orașe

Adâncimea mare la care s-a produs cutremurul a contribuit la răspândirea undelor seismice pe o arie foarte largă. În astfel de cazuri, energia seismică se propagă pe distanțe mari, însă intensitatea resimțită la suprafață este, de regulă, mai redusă.

Din acest motiv, deși cutremurul a fost perceput în numeroase zone, efectele la nivelul solului au fost limitate.

În ce zone ale Italiei a fost resimțit seismul

Seismul a fost resimțit în special în regiunea Campania, pe coasta de vest a Italiei.

În același timp, numeroși utilizatori au relatat pe rețelele sociale că au simțit mișcarea seismică și în orașe aflate la distanță considerabilă, inclusiv Roma și Milano.

Specialiștii spun că modul în care este perceput un cutremur depinde nu doar de magnitudine și adâncime, ci și de structura geologică a terenului din zonele afectate.

Până la această oră, autoritățile nu au anunțat victime sau pagube materiale importante.