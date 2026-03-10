B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Cutremur foarte puternic în Italia. În ce zone s-a resimțit și ce magnitudine a avut

Cutremur foarte puternic în Italia. În ce zone s-a resimțit și ce magnitudine a avut

Ana Maria
10 mart. 2026, 08:47
Cutremur foarte puternic în Italia. În ce zone s-a resimțit și ce magnitudine a avut
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. În ce zone din Italia s-a produs cutremurul
  2. Cutremur puternic în Italia! De ce s-a simțit siesmul în mai multe orașe
  3. În ce zone ale Italiei a fost resimțit seismul

Cutremur puternic în Italia! Acesta a avut loc în noaptea de luni spre marți în Marea Tireniană, în largul coastei vestice a Italiei. Seismul a fost resimțit în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în orașe mari precum Roma și Milano, însă, până în prezent, nu au fost raportate pagube semnificative, potrivit Reuters și Il Messaggero.

În ce zone din Italia s-a produs cutremurul

Seismul s-a produs la ora 00:03, iar epicentrul a fost localizat în zona maritimă dintre orașul Napoli și insula Capri.

Potrivit datelor publicate de Centrul German de Cercetare pentru Geostiințe (GFZ), cutremurul a avut o magnitudine de 6,1 și s-a produs la o adâncime de aproximativ 377 de kilometri.

Publicația Il Messaggero indică o magnitudine ușor mai mică, de 5,9, însă menționează că hipocentrul ar fi fost situat la aproximativ 414 kilometri adâncime.

Cele mai apropiate localități de epicentru au fost Anacapri, situată la aproximativ 8 kilometri, și municipalitatea Capri, aflată la circa 10 kilometri distanță.

Cutremur puternic în Italia! De ce s-a simțit siesmul în mai multe orașe

Adâncimea mare la care s-a produs cutremurul a contribuit la răspândirea undelor seismice pe o arie foarte largă. În astfel de cazuri, energia seismică se propagă pe distanțe mari, însă intensitatea resimțită la suprafață este, de regulă, mai redusă.

Din acest motiv, deși cutremurul a fost perceput în numeroase zone, efectele la nivelul solului au fost limitate.

În ce zone ale Italiei a fost resimțit seismul

Seismul a fost resimțit în special în regiunea Campania, pe coasta de vest a Italiei.

În același timp, numeroși utilizatori au relatat pe rețelele sociale că au simțit mișcarea seismică și în orașe aflate la distanță considerabilă, inclusiv Roma și Milano.

Specialiștii spun că modul în care este perceput un cutremur depinde nu doar de magnitudine și adâncime, ci și de structura geologică a terenului din zonele afectate.

Până la această oră, autoritățile nu au anunțat victime sau pagube materiale importante.

Tags:
Citește și...
Tinerii croați iau cu asalt centrele de recrutare. Soldații primesc o indemnizație de 1.100 de euro
Externe
Tinerii croați iau cu asalt centrele de recrutare. Soldații primesc o indemnizație de 1.100 de euro
„Profetul Apocalipsei”, previziune alarmantă pentru august 2026. Ce catastrofă spune că ar avea loc
Externe
„Profetul Apocalipsei”, previziune alarmantă pentru august 2026. Ce catastrofă spune că ar avea loc
Donald Trump s-a întreținut o oră la telefon cu Vladimir Putin: „Discuția a fost foarte bună”
Externe
Donald Trump s-a întreținut o oră la telefon cu Vladimir Putin: „Discuția a fost foarte bună”
Sora lui Kim Jong Un critică exercițiile militare SUA-Coreea de Sud și atacurile asupra Iranului: „Ar putea avea consecințe teribile”
Externe
Sora lui Kim Jong Un critică exercițiile militare SUA-Coreea de Sud și atacurile asupra Iranului: „Ar putea avea consecințe teribile”
SUA reiau operațiunile militare în Irak împotriva milițiilor susținute de Iran
Externe
SUA reiau operațiunile militare în Irak împotriva milițiilor susținute de Iran
Trump spune că războiul contra Iranului aproape s-a încheiat și că se gândește să preia Strâmtoarea Ormuz: „Dacă vor face ceva rău, va fi sfârșitul Iranului și nu veți mai auzi niciodată de numele acesta”
Externe
Trump spune că războiul contra Iranului aproape s-a încheiat și că se gândește să preia Strâmtoarea Ormuz: „Dacă vor face ceva rău, va fi sfârșitul Iranului și nu veți mai auzi niciodată de numele acesta”
Liderul unei rețele de droguri din Liverpool, capturat în Marbella după 6 ani de fugă: Ce stil de viață opulent avea
Externe
Liderul unei rețele de droguri din Liverpool, capturat în Marbella după 6 ani de fugă: Ce stil de viață opulent avea
 Susținătorii opozantului rus, Aleksei Navalnîi, au publicat autopsia oficială
Externe
 Susținătorii opozantului rus, Aleksei Navalnîi, au publicat autopsia oficială
Papahagi: „Cred că regimul ayatollahilor se va prăbuși mai devreme sau mai târziu”. Ce obiective au Trump și Netanyahu în Iran (VIDEO)
Externe
Papahagi: „Cred că regimul ayatollahilor se va prăbuși mai devreme sau mai târziu”. Ce obiective au Trump și Netanyahu în Iran (VIDEO)
Un meteorit a căzut peste o casă și a pătruns direct în dormitorul unei familii. Ce au povestit martorii (VIDEO cu momentul impactului)
Externe
Un meteorit a căzut peste o casă și a pătruns direct în dormitorul unei familii. Ce au povestit martorii (VIDEO cu momentul impactului)
Ultima oră
09:32 - Tinerii croați iau cu asalt centrele de recrutare. Soldații primesc o indemnizație de 1.100 de euro
09:22 - „Profetul Apocalipsei”, previziune alarmantă pentru august 2026. Ce catastrofă spune că ar avea loc
09:15 - Un cimitir din Dolj, transformat peste noapte în groapă de gunoi. Descoperirea care i-a șocat pe localnici
09:10 - Studiu: Bebelușii pot fi expuși la mult mai multe „substanțe chimice eterne” încă dinainte de naștere
08:57 - Donald Trump s-a întreținut o oră la telefon cu Vladimir Putin: „Discuția a fost foarte bună”
08:41 - O femeie de 65 de ani a investit peste 33.000 de dolari în proceduri estetice: „Este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am făcut vreodată pentru mine”
08:34 - Leon Dănăilă explică efectele rugăciunii asupra sănătății. Cum influențează credința sistemul imunitar: „Contribuie la o viață sănătoasă”
08:32 - Procedura de selecție pentru șefia marilor parchete. CSM începe interviurile cu procurorii selectați de Ministerul Justiției
08:27 - Cristela Georgescu, dezvăluiri despre presiunile asupra familiei sale: „Urmează să atacăm”
08:08 - Sora lui Kim Jong Un critică exercițiile militare SUA-Coreea de Sud și atacurile asupra Iranului: „Ar putea avea consecințe teribile”