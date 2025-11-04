B1 Inregistrari!
Interdicție la Moscova? De ce desenele animate „Mașa și Ursul" au intrat pe lista neagră a ideologilor Kremlinului

Interdicție la Moscova? De ce desenele animate „Mașa și Ursul” au intrat pe lista neagră a ideologilor Kremlinului

Elena Boruz
04 nov. 2025, 14:57
Interdicție la Moscova? De ce desenele animate „Mașa și Ursul” au intrat pe lista neagră a ideologilor Kremlinului
Sursă foto: captură video/YouTube Masha and The Bear
O controversă de proporții a izbucnit în spațiul public din Rusia, țintind un produs de export cultural de mare succes: desenele animate „Mașa și Ursul”. Ceea ce în întreaga lume este văzut drept un divertisment inofensiv pentru preșcolari, a fost catalogat de cercurile politice și ideologice de la Moscova drept o amenințare la adresa normelor tradiționale.

Miza disputei este chiar personajul principal. Fetița Mașa, cunoscută pentru spiritul ei neobosit, plin de inițiativă și adesea ghiduș, este acuzată că întruchipează o formă de independență toxică. Conform criticilor, atitudinea sa sfidătoare  și faptul că se descurcă fără supraveghere parentală constantă reprezintă un contra-model inacceptabil în contextul valorilor conservatoare pe care statul rus încearcă să le promoveze.

Ce element din comportamentul Mașei deranjează cel mai mult ideologia oficială

Analiza făcută de unii politologi pro-Kremlin subliniază un aspect fundamental: modul de viață al Mașei. Faptul că fetița pare să trăiască singură și nu se aliniază sub o autoritate masculină strictă este considerat un pericol ideologic, informează digi 24.

Această autonomie exagerată, spun aceleași voci, contravine imaginii ideale a copilului care trebuie să fie supus și integrat într-o structură ierarhică clar definită. Prin urmare, cererea de a face ca animația Mașa și Ursul interzisă este un demers menit să protejeze tineretul rus de influențe pe care le consideră destabilizatoare din punct de vedere moral și social.

Cum interpretează lumea literară atacul împotriva eroului animat

Reacțiile din partea scriitorilor și intelectualilor ruși nu au întârziat să apară și au fost, în mare parte, de condamnare. Mai multe voci critice consideră că demersul este ridicol și echivalează cu o formă de cenzură ce încalcă libertatea de creație.

„Esența misiunii acestor gardieni ai moralității constă în a le interzice tuturor celor din jur să râdă”, a afirmat un scriitor despre intenția politologului în cauză.

Când au mai fost desenele animate ținte ale deciziilor politice

Fenomenul prin care un desen animat devine subiect de dispută politică nu este nou și nu este specific doar Rusiei. Regimurile care pun preț pe controlul total al discursului public manifestă o sensibilitate deosebită față de orice poate fi interpretat ca satiră sau subversiune.

Un exemplu notabil este cazul lui Winnie the Pooh, care a fost practic șters de pe rețelele de socializare din China, după ce a fost folosit pe scară largă în paralele umoristice cu imaginea președintelui Xi Jinping.

