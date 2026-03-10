Donald Trump a petrecut aproximativ o oră, la telefon, discutând cu Vladimir Putin problemele geostrategice globale. Încă de la începutul mandatului, șeful Casei Albe a făcut demersuri în favoarea scoaterii din izolare a dictatorului de la Kremlin.

Informațiile despre discuția dintre cei doi au fost date publicității de partea rusă. Agenția de presă TASS a transmis că și Donald Trump au discutat pe . Consilierul rus Iuri Uşakov a confirmat că Vladimir Putin a fost sunat de Trump cu care a avut o discuție de aproximativ o oră.

„În această seară a avut loc un apel telefonic între preşedinţii Rusiei şi Statelor Unite. Conversaţia a fost una de lucru, deschisă şi constructivă, aşa cum se întâmplă de obicei în dialogul dintre liderii Rusiei şi Statelor Unite. Donald Trump l-a sunat pe Vladimir Vladimirovici Putin pentru a discuta o serie de subiecte extrem de importante legate de evoluţiile recente ale situaţiei globale”, le-a spus consilierul reporterilor.

Odicialul rus a ținut să repete că disuția dintre cei doi a fost consistentă și că se va reflecta și în acțiunile viitoare ale celor două state. Totodată, Ușakov a declarat că Trump a solicitat ca astfel de contacte să aibă loc regulat.

„Preşedintele SUA a menţionat că, aşa cum s-a convenit anterior, contactele lor ar trebui să fie regulate. Repet că, în general, conversaţia a fost destul de consistentă şi va avea fără îndoială o anumită importanţă practică pentru activitatea viitoare a celor două ţări în diverse domenii ale politicii internaţionale”, a adăugat Uşakov.

Trump a confirmat discuția

Donald Trump a afirmat într-o conferință de presă că a avut o „discuţie foarte bună” cu Vladimir Putin despre din Ucraina. Aceasta a fost prima conversație pe care cei doi au avut-o în mai mult de două luni. Este prima discuție anunţată public după declanșarea războiului din Orientul Mijlociu.

Statele Unite au atacat, împreună cu Israelul, săptămâna trecută, Iranul, aliat militar tradițional al Rusiei. Potrivit informațiilor din presa americană, Iranul a beneficiat de informații militare, de la Moscova, în baza cărora și-a calibrat atacurile împotriva bazelor americane din Golful Persic. Întrebat despre acest lucru, Trump a minimalizat acest lucru spunând că nu există certitudini, dar a sugerat că rezultatele ar fi oricum limitate.

În urma atacurilor iraniene asupra bazelor americane din Golful Persic, au pierdut șapte soldați. De asemenea, mai multe echipamente militare foarte importante și costisitoare au fost avariate sau distruse.

„Nu știm, dar nu merge prea bine, dacă o fac. Nu face mare lucru, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat cu Iranul în ultima săptămână. Pot trimite cât de multe informații vor, dar cei care le primesc sunt deja supraîncărcați”, le-a transmis Trump jurnaliștilor.