Ajutorul financiar al SUA pentru Ucraina a fost subiectul unei debateri aprinse între democrați și republicani. Joe Biden a mers până acolo încât a sugerat că rezistența republicană la un ajutor suplimentar a jucat un rol în moartea liderului opoziției ruse Alexei Navalnîi.

Există și o grămadă de citate ale lui Biden și democraților din Congres, care subliniază cât de critic era considerat acest ajutor.

Însă, în ciuda presupusei naturi critice a acestui ajutor, președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține, din nou, că Ucraina a primit doar aproximativ 76 de miliarde de dolari, chiar dacă administrația Biden a autorizat aproximativ 175 de miliarde de dolari pentru a-i sprijini națiunea distrusă de război.

Comentariile recente ale lui Zelenski cu privire la ajutorul SUA pun sub semnul întrebării unde au ajuns de fapt sumele masive de bani presupus alocate Ucrainei.

„Când aud – atât în ​​trecut, cât și acum – din partea SUA că America a oferit Ucrainei sute de miliarde, în calitate de președinte al unei națiuni aflate în război, vă pot spune – am primit peste 75 de miliarde de dolari.” spuse Zelenski. „Vorbim despre lucruri tangibile, deoarece acest ajutor nu a venit ca bani în numerar, ci mai degrabă ca arme, care s-au ridicat la aproximativ 70 de miliarde de dolari.”

JUST IN: Ukrainian President Zelensky says Ukraine only received around $75 billion of the $177 billion in aid sent by the United States.

„I don’t know where all this money is.”

— BRICS News (@BRICSinfo)