Witkoff se va întâlni cu Putin săptămâna viitoare

Emisarul special american al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, urmează să se întâlnească la Moscova săptămâna viitoare cu președintele Vladimir Putin pentru a discuta un plan de încetare a războiului din Ucraina.

Ce s-a întâmplat

Pe 26 noiembrie 2025, Kremlinul a confirmat că Witkoff va merge la Moscova pentru discuţii despre un posibil acord de pace pentru Ucraina, conform Adevărul.

„Steve Witkoff merge, poate cu Jared (Kushner, finerele lui Trump). Nu sunt sigur dacă Jared merge, dar este implicat în proces, este un tip inteligent şi cred că se vor întâlni cu preşedintele Putin săptămâna viitoare la Moscova”, a declarat liderul american jurnaliştilor aflaţi la bordul avionului său.

Potrivit Bloomberg, Witkoff a oferit încă din octombrie sfaturi unui consilier al președintelui rus, astfel încât negocierile cu Trump să fie favorabile Kremlinului.

Sfaturile transmise Kremlinului

Transcrierea unei conversații telefonice din 14 octombrie între Steve Witkoff și Iuri Ușakov, consilierul diplomatic al președintelui rus, arată strategia sugerată de emisarul american: „I-am spus preşedintelui că voi, că Federaţia Rusă a dorit întotdeauna un acord de pace. Asta cred.”

Witkoff a recomandat ca dialogul să aibă loc înainte de vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, programată pentru 17 octombrie: „Steve Witkoff sugerează un apel telefonic între Donald Trump şi Vladimir Putin, în timpul căruia acesta din urmă l-ar „felicita pe preşedintele (american) pentru acest succes”.

În cadrul discuției, partea rusă a intervenit: „Îl va felicita, va spune că Trump este cu adevărat un om al păcii.”

Planul de pace și ajustările recente

Pe 21 noiembrie, Statele Unite au propus un plan de pace pentru Ucraina, considerat inițial foarte favorabil Rusiei. Ulterior, acesta a fost modificat, rezultând o versiune „semnificativ mai bună” pentru Kiev, pe care Steve Witkoff o va discuta la Moscova, la cererea lui Donald Trump.

Liderul american a declarat că s-au făcut „mari progrese” în timpul conversației cu liderul rus, deși anterior se declarase „foarte dezamăgit” de președintele Putin.