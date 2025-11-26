B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Witkoff se va întâlni cu Putin săptămâna viitoare

Witkoff se va întâlni cu Putin săptămâna viitoare

Selen Osmanoglu
26 nov. 2025, 09:09
Witkoff se va întâlni cu Putin săptămâna viitoare
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Sfaturile transmise Kremlinului
  3. Planul de pace și ajustările recente

Emisarul special american al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, urmează să se întâlnească la Moscova săptămâna viitoare cu președintele Vladimir Putin pentru a discuta un plan de încetare a războiului din Ucraina.

Ce s-a întâmplat

Pe 26 noiembrie 2025, Kremlinul a confirmat că Witkoff va merge la Moscova pentru discuţii despre un posibil acord de pace pentru Ucraina, conform Adevărul.

„Steve Witkoff merge, poate cu Jared (Kushner, finerele lui Trump). Nu sunt sigur dacă Jared merge, dar este implicat în proces, este un tip inteligent şi cred că se vor întâlni cu preşedintele Putin săptămâna viitoare la Moscova”, a declarat liderul american jurnaliştilor aflaţi la bordul avionului său.

Potrivit Bloomberg, Witkoff a oferit încă din octombrie sfaturi unui consilier al președintelui rus, astfel încât negocierile cu Trump să fie favorabile Kremlinului.

Sfaturile transmise Kremlinului

Transcrierea unei conversații telefonice din 14 octombrie între Steve Witkoff și Iuri Ușakov, consilierul diplomatic al președintelui rus, arată strategia sugerată de emisarul american: „I-am spus preşedintelui că voi, că Federaţia Rusă a dorit întotdeauna un acord de pace. Asta cred.”

Witkoff a recomandat ca dialogul să aibă loc înainte de vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, programată pentru 17 octombrie: „Steve Witkoff sugerează un apel telefonic între Donald Trump şi Vladimir Putin, în timpul căruia acesta din urmă l-ar „felicita pe preşedintele (american) pentru acest succes”.

În cadrul discuției, partea rusă a intervenit: „Îl va felicita, va spune că Trump este cu adevărat un om al păcii.”

Planul de pace și ajustările recente

Pe 21 noiembrie, Statele Unite au propus un plan de pace pentru Ucraina, considerat inițial foarte favorabil Rusiei. Ulterior, acesta a fost modificat, rezultând o versiune „semnificativ mai bună” pentru Kiev, pe care Steve Witkoff o va discuta la Moscova, la cererea lui Donald Trump.

Liderul american a declarat că s-au făcut „mari progrese” în timpul conversației cu liderul rus, deși anterior se declarase „foarte dezamăgit” de președintele Putin.

Tags:
Citește și...
STENOGRAMĂ: Discuția secretă între trimisul lui Trump și consilierul lui Putin. Ce plan au pus la cale privind războiul din Ucraina: „Asta este convingerea mea”
Externe
STENOGRAMĂ: Discuția secretă între trimisul lui Trump și consilierul lui Putin. Ce plan au pus la cale privind războiul din Ucraina: „Asta este convingerea mea”
Mii de criminali ruși scapă de pedepse dacă își exprimă intenția de a lupta pe front. Metoda prin care Rusia transformă infractori în eroi naționali
Externe
Mii de criminali ruși scapă de pedepse dacă își exprimă intenția de a lupta pe front. Metoda prin care Rusia transformă infractori în eroi naționali
Țara în care bărbații sunt îndemnați să își denunțe „soțiile neascultătoare”: „Femeile trebuie predate lor pentru a putea fi «corectate»”
Externe
Țara în care bărbații sunt îndemnați să își denunțe „soțiile neascultătoare”: „Femeile trebuie predate lor pentru a putea fi «corectate»”
Un italian s-a deghizat 3 ani în mama sa moartă pentru a-i încasa pensia. Cum a fost prins (VIDEO)
Externe
Un italian s-a deghizat 3 ani în mama sa moartă pentru a-i încasa pensia. Cum a fost prins (VIDEO)
Un bărbat îmbrăcat în Moș Crăciun a fost arestat după ce montarea unui brad uriaș a luat o turnură tragică
Externe
Un bărbat îmbrăcat în Moș Crăciun a fost arestat după ce montarea unui brad uriaș a luat o turnură tragică
Greva națională paralizează traficul aerian pe aeroportul din Bruxelles. Avertizare de călătorie MAE
Externe
Greva națională paralizează traficul aerian pe aeroportul din Bruxelles. Avertizare de călătorie MAE
Inaugurare fastuoasă în Dubai. Cel mai înalt hotel din lume are forma unui ac de 82 de etaje
Externe
Inaugurare fastuoasă în Dubai. Cel mai înalt hotel din lume are forma unui ac de 82 de etaje
Război în Ucraina. Kievul anunță avarierea unei nave militare rusești în portul Novorossiisk
Externe
Război în Ucraina. Kievul anunță avarierea unei nave militare rusești în portul Novorossiisk
Război în Ucraina. Atac masiv al Rusiei soldat cu cel puțin 6 morți la Kiev. Armata ucraineană susține că a interceptat o rachetă Kinjal
Externe
Război în Ucraina. Atac masiv al Rusiei soldat cu cel puțin 6 morți la Kiev. Armata ucraineană susține că a interceptat o rachetă Kinjal
O dronă a căzut peste o casă în Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău sunt în alertă. Mai mulți locuitori au fost evacuați
Externe
O dronă a căzut peste o casă în Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău sunt în alertă. Mai mulți locuitori au fost evacuați
Catalin Drula
Ultima oră
10:50 - Concert Crăciun Imperial – O seară vieneză strălucitoare, pe 21 decembrie, la Circul Metropolitan București
10:40 - Nicușor Dan nu a renunțat la milionul de lei. S-a ținut de cuvânt și a dat AEP în judecată
10:39 - Incendiu suspect la un depozit de muniție. Mai multe persoane au fost evacuate. Ministrul Economiei a fost pus la curent
10:30 - Vremea în România astăzi, 26 noiembrie 2025. Ce ne așteaptă în toate zonele țării
10:27 - Când se dau pensiile în luna decembrie și cine va primi bani în plus și bonusuri de până la 2.000 de lei
10:26 - Cum a devenit cunoscută Ramona Olaru și ce studii are, de fapt? Iată despre ce este vorba
10:15 - Cât costă să petreci Revelionul la malul mării, într-unul dintre apartamentele lui Mihai Trăistariu. De ce refuză solistul să închirieze tinerilor
09:53 - Tronsoanele de autostradă recepționate în 2026. CNAIR are vești pentru șoferi
09:47 - Un material des folosit în fabricarea obiectelor de uz zilnic poate influența apariția bolilor cardiace
09:47 - Percheziții într-un dosar privind falimentarea Euroins: Schema prin care compania ar fi fost devalizată intenționat