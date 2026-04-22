Tensiunile din regiunea separatistă Transnistria revin în prim-plan, după ce Moscova a transmis un avertisment ferm privind siguranța cetățenilor ruși aflați acolo. Serghei Șoigu, fost ministru al Apărării, actual secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat că Rusia este pregătită să recurgă la orice măsură considerată necesară pentru a-și proteja cetățenii, în contextul evoluțiilor recente din zonă, potrivit .

De ce spune Serghei Șoigu că cetățenii Rusiei din Transnistria sunt în pericol

susține că situația din regiune s-a deteriorat, pe fondul acțiunilor recente ale autorităților de la Chișinău și Kiev. Potrivit acestuia, peste 220.000 de cetățeni ruși care trăiesc în Transnistria ar fi afectați.

„Nu trebuie uitat că în Transnistria trăiesc peste 220.000 de cetățeni ruși. Interesele și siguranța lor sunt acum amenințate din cauza acțiunilor nechibzuite și irresponsabile ale Kievului și Chișinăului”, a declarat Șoigu pentru publicația rusă.

El a subliniat că Rusia ia în calcul toate opțiunile posibile.

„Dacă va fi nevoie, Rusia va face toți pașii necesari și va folosi toate metodele disponibile pentru a-i proteja, conform Constituției. Nu trebuie exclus nimic, iar noi luăm în calcul toate scenariile posibile, chiar și pe cele mai puțin probabile”.

Totuși, oficialul de la Moscova a adăugat că speră ca situația să nu escaladeze.

Ce se întâmplă între Chișinău și Transnistria

Regiunea separatistă Transnistria s-a desprins de Republica Moldova la începutul anilor ’90, înainte de destrămarea Uniunii Sovietice, iar conflictul armat din 1992 a rămas înghețat până în prezent. În ultima perioadă, tensiunile au crescut. Autoritățile pro-europene de la Chișinău au adoptat măsuri care vizează direct regiunea, inclusiv restricții pentru contingentul militar rus și modificări fiscale.

Printre cele mai contestate decizii se numără interzicerea accesului în țară pentru comandanții trupelor ruse de „pacificatori”, aproximativ 1.500 de militari staționați în zonă încă din 1992. De asemenea, administrația de la Tiraspol respinge planul Chișinăului de a extinde TVA-ul și taxele vamale asupra regiunii separatiste.

De ce sunt blocate negocierile pentru Transnistria

Ultima rundă de discuții dintre reprezentanții Chișinăului și cei ai Transnistriei nu a adus niciun progres concret, în ciuda obiectivului declarat de a găsi o soluție pentru conflict.

Șoigu acuză autoritățile moldovene că împiedică avansarea negocierilor și că limitează drepturile locuitorilor din regiune.

„Nimic nu este imposibil. Este nevoie de bunăvoință și de condiții”, a mai spus el. „Dar impresia este că Chișinăul face totul pentru a se asigura că nu există nicio dorință de reunificare și nicio condiție adecvată pentru ca aceasta să aibă loc”.

Președinta Maia Sandu și-a exprimat în repetate rânduri obiectivul de a duce Republica Moldova în Uniunea Europeană până în 2030.

Aceasta a declarat că parcursul european ar putea continua chiar și în lipsa unei soluționări a conflictului transnistrean, una dintre cele mai sensibile probleme geopolitice din regiune.