Acasa » Externe » Serghei Șoigu avertizează unde ar putea interveni Rusia: „Dacă va fi nevoie, va folosi toate metodele disponibile”

Serghei Șoigu avertizează unde ar putea interveni Rusia: „Dacă va fi nevoie, va folosi toate metodele disponibile"

Ana Maria
22 apr. 2026, 10:53
Serghei Șoigu avertizează unde ar putea interveni Rusia: Dacă va fi nevoie, va folosi toate metodele disponibile
Foto: Hepta.ro / Sputnik / Sputnik
Cuprins
  1. De ce spune Serghei Șoigu că cetățenii Rusiei din Transnistria sunt în pericol
  2. Ce se întâmplă între Chișinău și Transnistria
  3. De ce sunt blocate negocierile pentru Transnistria

Tensiunile din regiunea separatistă Transnistria revin în prim-plan, după ce Moscova a transmis un avertisment ferm privind siguranța cetățenilor ruși aflați acolo. Serghei Șoigu, fost ministru al Apărării, actual secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat că Rusia este pregătită să recurgă la orice măsură considerată necesară pentru a-și proteja cetățenii, în contextul evoluțiilor recente din zonă, potrivit Reuters.

De ce spune Serghei Șoigu că cetățenii Rusiei din Transnistria sunt în pericol

Oficialul rus susține că situația din regiune s-a deteriorat, pe fondul acțiunilor recente ale autorităților de la Chișinău și Kiev. Potrivit acestuia, peste 220.000 de cetățeni ruși care trăiesc în Transnistria ar fi afectați.

Nu trebuie uitat că în Transnistria trăiesc peste 220.000 de cetățeni ruși. Interesele și siguranța lor sunt acum amenințate din cauza acțiunilor nechibzuite și irresponsabile ale Kievului și Chișinăului”, a declarat Șoigu pentru publicația rusă.

El a subliniat că Rusia ia în calcul toate opțiunile posibile.

„Dacă va fi nevoie, Rusia va face toți pașii necesari și va folosi toate metodele disponibile pentru a-i proteja, conform Constituției. Nu trebuie exclus nimic, iar noi luăm în calcul toate scenariile posibile, chiar și pe cele mai puțin probabile”.

Totuși, oficialul de la Moscova a adăugat că speră ca situația să nu escaladeze.

Ce se întâmplă între Chișinău și Transnistria

Regiunea separatistă Transnistria s-a desprins de Republica Moldova la începutul anilor ’90, înainte de destrămarea Uniunii Sovietice, iar conflictul armat din 1992 a rămas înghețat până în prezent. În ultima perioadă, tensiunile au crescut. Autoritățile pro-europene de la Chișinău au adoptat măsuri care vizează direct regiunea, inclusiv restricții pentru contingentul militar rus și modificări fiscale.

Printre cele mai contestate decizii se numără interzicerea accesului în țară pentru comandanții trupelor ruse de „pacificatori”, aproximativ 1.500 de militari staționați în zonă încă din 1992. De asemenea, administrația de la Tiraspol respinge planul Chișinăului de a extinde TVA-ul și taxele vamale asupra regiunii separatiste.

De ce sunt blocate negocierile pentru Transnistria

Ultima rundă de discuții dintre reprezentanții Chișinăului și cei ai Transnistriei nu a adus niciun progres concret, în ciuda obiectivului declarat de a găsi o soluție pentru conflict.

Șoigu acuză autoritățile moldovene că împiedică avansarea negocierilor și că limitează drepturile locuitorilor din regiune.

„Nimic nu este imposibil. Este nevoie de bunăvoință și de condiții”, a mai spus el. „Dar impresia este că Chișinăul face totul pentru a se asigura că nu există nicio dorință de reunificare și nicio condiție adecvată pentru ca aceasta să aibă loc”.

Președinta Maia Sandu și-a exprimat în repetate rânduri obiectivul de a duce Republica Moldova în Uniunea Europeană până în 2030.

Aceasta a declarat că parcursul european ar putea continua chiar și în lipsa unei soluționări a conflictului transnistrean, una dintre cele mai sensibile probleme geopolitice din regiune.

Citește și...
Jack Nicholson a trăit 37 de ani fără să știe că femeia pe care o considera soră era, de fapt, mama lui: „A fost un moment dramatic”
Externe
Jack Nicholson a trăit 37 de ani fără să știe că femeia pe care o considera soră era, de fapt, mama lui: „A fost un moment dramatic”
Au vrut să ajungă în Cracovia, dar au aterizat la Craiova. Pățania unei familii din Italia care a greșit zborul: „Vrea cineva să râdă puțin?”
Externe
Au vrut să ajungă în Cracovia, dar au aterizat la Craiova. Pățania unei familii din Italia care a greșit zborul: „Vrea cineva să râdă puțin?”
Trump, dezvăluiri neașteptate: „Am fost foarte impresionat de mine însumi când m-a sunat șeful Apple să mă pupe în fund”
Externe
Trump, dezvăluiri neașteptate: „Am fost foarte impresionat de mine însumi când m-a sunat șeful Apple să mă pupe în fund”
Criza combustibilului lovește dur! Lufthansa elimină 20.000 de zboruri. Care sunt cele mai afectate destinații
Externe
Criza combustibilului lovește dur! Lufthansa elimină 20.000 de zboruri. Care sunt cele mai afectate destinații
Roma convoacă ambasadorul rus după insulte la adresa Giorgiei Meloni. Ce jigniri i-au fost adresate prim-ministrului italian
Externe
Roma convoacă ambasadorul rus după insulte la adresa Giorgiei Meloni. Ce jigniri i-au fost adresate prim-ministrului italian
Ucraina propune denumirea „Donnyland” pentru o zonă disputată din Donbas. Cum încearcă să îl atragă pe Trump
Externe
Ucraina propune denumirea „Donnyland” pentru o zonă disputată din Donbas. Cum încearcă să îl atragă pe Trump
UE pregătește planul de criză pentru combustibilul avioanelor. Cum vor fi împărțite rezervele
Externe
UE pregătește planul de criză pentru combustibilul avioanelor. Cum vor fi împărțite rezervele
Un soldat israelian a distrus cu barosul o statuie a lui Iisus. Ce sancțiuni a decis armata israeliană
Externe
Un soldat israelian a distrus cu barosul o statuie a lui Iisus. Ce sancțiuni a decis armata israeliană
Marea Britanie lovește dur industria tutunului. Ce interdicții ar putea intra în vigoare pentru tinerii născuți după 2009
Externe
Marea Britanie lovește dur industria tutunului. Ce interdicții ar putea intra în vigoare pentru tinerii născuți după 2009
Profesoară din Italia acuzată că le-a tăiat părul unor eleve în timpul orei. Ce măsuri au fost luate
Externe
Profesoară din Italia acuzată că le-a tăiat părul unor eleve în timpul orei. Ce măsuri au fost luate
Ultima oră
12:24 - Jack Nicholson a trăit 37 de ani fără să știe că femeia pe care o considera soră era, de fapt, mama lui: „A fost un moment dramatic”
12:11 - Ilie Bolojan nu renunță la scaunul de premier. Ce a discutat cu președintele Nicușor Dan
11:56 - Au vrut să ajungă în Cracovia, dar au aterizat la Craiova. Pățania unei familii din Italia care a greșit zborul: „Vrea cineva să râdă puțin?”
11:53 - Ani Crețu, cunoscută ca Urinela din „Vacanța Mare”, s-a schimbat complet. Cum arată acum și cu ce se ocupă actrița (FOTO)
11:47 - DNA a descins la Consiliul Județean Sălaj. Ancheta îl vizează pe președintele Dinu Iancu Sălăjan
11:34 - Ministrul Irineu Darău, la Bruxelles cu șefa de cabinet pe bani publici. Cum a devenit Adriana Miron funcționar public în timp record
11:06 - Vremea o ia razna în România. ANM anunță cod galben și portocaliu de vânt puternic, cu rafale de până la 130 km/h (FOTO)
11:05 - Percheziții DNA la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Procurorii au descins și la baronul PSD Radu Moldovan
10:41 - Condiția crucială impusă de PSD pentru a rămâne la guvernare. Grindeanu, după consultările cu Nicușor Dan: „Am spus soluțiile” (VIDEO, GALERIE FOTO)
10:37 - Semnal de alarmă pe piața muncii din România. Câți români au rămas fără loc de muncă în 2025