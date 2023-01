Cauți filme online, gratis și legal? Iată o colecție de resurse utile care te vor ajuta să găsești producții de calitate

Filme bune, la calitate decentă, care pot fi accesate legal, nu sunt disponibile doar pe platformele de streaming video pe bază de abonament precum sau Prime Video; iată câteva resurse utile pe care le puteți utiliza oricând, .

a realizat o listă cu canale și servicii care fac streaming legal de filme.

1. Cult Cinema Classics

unde veți găsi filme gratuite, multe dintre acestea fiind capodpere clasice ale cinematografiei( Exemple: „Charade” – cu Audrey Hepburn și Cary Grant sau „Angel and the Badman” -western, cu John Wayne în rolul principal.

2. Short of the Week

găzduiește unele dintre cele mai bune scurtmetraje din lume.

Zilnic sunt adăugate titluri noi, în diversele categorii iar dacă nu aveți mult timp dedicat vizionării unor seriale sau filme lungi, acesta este o soluție potrivită.

3. PizzaFlix

Găsiți ecranizări de calitate tot pe pe YouTube, la , un alt canal fain unde veți găsi gratuit inclusiv filme vechi, alb-negru.

4. Timeless Classic Movies

Dacă să vezi gratuit și legal filmele clasice horror „Night of the Living Dead” sau „The Cabinet of Dr. Caligari” (din era filmelor mute), le găsești pe – menționează Go4it.ro.

5. Pixar SparkShorts

Nu vă depărtați de pe YouTube, pentru că, aici, celebra companie de animație oferă scurt metraje gratuite în lista .

6. Tubi

Cei care dețin un serviciu VPN pot accesa platforma de streaming gratuită , disponibilă însă doar în SUA. Aici, puteți găsi comedii, filme horror clasice sau titluri sci-fi, menționează sursa citată.