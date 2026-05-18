Elon Musk a pierdut luni procesul răsunător pe care l-a intentat împotriva Un juriu american a decis în unanimitate că gigantul tehnologic nu are nicio răspundere față de el.

Cât a durat deliberările după ce Elon Musk a pierdut procesul

Membrii juriului de la tribunalul federal din Oakland, au avut nevoie de mai puțin de două ore pentru a respinge acuzațiile.

Acest proces a fost privit la nivel global ca un moment critic pentru viitorul tehnologiei, deoarece a trasat reguli clare despre cine deține și controlează inteligența artificială.

Deși avocatul Musk vrea să conteste decizia, magistratul spune că o întoarcere a verdictului este aproape imposibilă.

„Există o cantitate substanțială de probe care susțin concluzia juriului, motiv pentru care eram pregătită să resping cazul pe loc”, a declarat judecătoarea federală Yvonne Gonzalez Rogers.

Ce acuzații grave a adus Elon Musk fondatorilor OpenAI

În plângerea depusă în anul 2024, Musk i-a acuzat pe directorul Sam Altman și pe președintele Greg Brockman că l-au păcălit să doneze 38 de milioane de dolari pentru o cauză caritabilă, precizează

El a susținut că aceștia au transformat pe ascuns organizația non-profit într-o afacere uriașă și au luat zeci de miliarde de dolari de la Microsoft.

Totodată, el a cerut demiterea din funcții a celor doi șefi ai firmei. Companiile au fost pornite împreună în 2015, însă magnatul a părăsit consiliul de administrație în 2018, chiar înainte de mutarea comercială.

Astăzi, oamenii folosesc inteligența artificială în educație, medicină sau finanțe, dar tehnologia aduce și temeri mari legate de pierderea locurilor de muncă sau apariția clipurilor video de tip deepfake.

Cum s-a apărat compania OpenAI în fața acuzațiilor

Reprezentanții OpenAI au respins toate atacurile și au replicat că miliardarul este cel obsedat de bani. Ei au demonstrat că reclamantul a lăsat timpul să treacă și a deschis acțiunea abia când a văzut succesul comercial al firmei.

În prezent, OpenAI valorează aproape un trilion de dolari, fiind în concurență directă cu companii mari precum Anthropic, dar și cu firma de inteligență artificială xAI.

Avocatul companiei pârâte l-a ironizat pe reclamant în discursul său de încheiere.

„Domnul Musk poate că are «atingerea lui Midas» în anumite domenii, dar nu și în domeniul AI”, a declarat William Savitt.

Ce sume uriașe sunt în joc după ce Elon Musk a pierdut

Miza financiară din spatele acestui conflict este uriașă. Un director de top a dezvăluit în timpul audierilor că Microsoft a investit deja peste 100 de miliarde de dolari în parteneriatul strategic cu creatorii ChatGPT.

În același timp, compania de inteligență artificială a lui Elon Musk, numită xAI, face acum parte din SpaceX.

Planul miliardarului este să își scoată compania pe bursă în perioada următoare, iar această mutare ar putea să aducă o valoare mult mai mare decât tot ce înseamnă OpenAI în acest moment.