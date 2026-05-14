Evoluția rapidă a inteligenței artificiale ne sperie, însă liderii din industrie spun că cele mai căutate profesii nu vor fi neapărat cele care construiesc cod.

Meseriile tradiționale devin esențiale în noua

, printre care și șeful Nvidia, Jensen Huang, consideră că electricienii, instalatorii și constructorii sunt acum în centrul atenției.

Această nu creează doar o industrie a calculatoarelor, ci o nouă eră industrială care depășește limitele diplomelor în software. Investițiile în centrele de date sunt colosale și ar putea ajunge la 7 trilioane de dolari până la sfârșitul deceniului.

În timp ce multe joburi de birou par nesigure, meseriile tehnice devin o alegere inspirată pentru noii absolvenți.

De ce evoluția rapidă a inteligenței artificiale ne sperie

Lipsa muncitorilor care să construiască efectiv centrele de date și fabricile de cipuri devine un obstacol major pentru dezvoltarea tehnologiei.

Companiile nu reușesc să găsească suficienți tineri care să înlocuiască specialiștii care ies la pensie. Această criză de personal este un avantaj pentru muncitori, deoarece salariile în aceste domenii ar putea ajunge la sume de șase cifre încă de la începutul carierei.

Statele Unite și alte puteri economice trec printr-o perioadă de reindustrializare, ridicând facilități avansate de producție în toată țara.

Viitorul incert al infrastructurii tehnologice

Deși cererea pentru construcții este mare, industria rămâne volatilă și depinde direct de succesul noilor modele tehnologice. Lucrările la centrele de date au înregistrat întârzieri din cauza autorizațiilor sau a lipsei de energie electrică.

Tot mai mulți tineri preferă acum carierele practice, considerându-le mai sigure în fața automatizării. Totuși, succesul acestor muncitori calificați rămâne legat de modul în care va evolua tehnologia pe care ei o ajută să fie construită.