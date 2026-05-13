B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » IT&C » Angajații de la Meta acuză noi metode de control. Ce au descoperit pe computerele de serviciu?

Angajații de la Meta acuză noi metode de control. Ce au descoperit pe computerele de serviciu?

Flavia Codreanu
13 mai 2026, 18:18
Angajații de la Meta acuză noi metode de control. Ce au descoperit pe computerele de serviciu?
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cum au apărut nemulțumirile
  2. Ce temeri au apărut după ce angajații de la Meta acuză noile software-uri
  3. Criza riscă să se extindă și în Europa  

Angajații de la meta acuză conducerea că a introdus un software care le monitorizează mișcările mouse-ului pe computerele de serviciu. Personalul și-a manifestat nemulțumirea prin distribuirea unor pliante în mai multe birouri din SUA.  

Cum au apărut nemulțumirile

Protestul s-a manifestat prin pliante lăsate în săli de ședință și spații comune, prin care personalul este îndemnat să semneze o petiție împotriva noului software, scrie Reuters.

Mesajul de pe materiale a fost unul direct, întrebând angajații dacă vor să lucreze într-o „Fabrică de extragere a datelor”. Această acțiune are loc cu doar o săptămână înainte ca Meta să înceapă concedierea a aproximativ 10% din personal.

Compania susține însă că aceste date sunt necesare pentru antrenarea inteligenței artificiale. Iată cum a justificat gigantul tech această decizie:

„Pentru a construi sisteme care ajută oamenii să folosească computerele, modelele noastre au nevoie de exemple reale privind interacțiunea utilizatorilor, cum ar fi mișcările mouse-ului, clicurile sau navigarea în meniuri”, a transmis un purtător de cuvânt al Meta.

Ce temeri au apărut după ce angajații de la Meta acuză noile software-uri

În rândul angajaților există o nemulțumire profundă, mulți considerând că munca lor este folosită pentru a crea sisteme care, în final, le vor lua locul.

Aceștia simt că monitorizarea îi transformă în simpli furnizori de date pentru tehnologii care le-ar putea înlocui joburile. Atât pliantele, cât și petiția online invocă legislația americană, susținând că personalul are dreptul să se organizeze pentru condiții de muncă mai bune.

Criza riscă să se extindă și în Europa  

Nemulțumirile nu s-au oprit la birourile din Statele Unite și au ajuns rapid și în Marea Britanie. Acolo, un grup de angajați a început deja o campanie de sindicalizare, primind sprijin din partea sindicatelor din comunicații.

Aceștia reclamă faptul că sunt supuși unei presiuni constante în contextul restructurărilor masive.

Organizatorii mișcării de protest au explicat motivele din spatele acțiunilor din Europa:

Organizatorii susțin că angajații sunt afectați de „reduceri masive de personal, supraveghere excesivă și presiunea de a contribui la dezvoltarea unor sisteme care le-ar putea înlocui rolurile”, a declarat grupul de angajați Meta alături de United Tech and Allied Workers.

Tags:
Citește și...
Anunț îngrijorător. Tot mai mulți tineri din Generația Z cer sfaturi de viață de la ChatGPT. Decizii importante, controlate de Inteligența Artificială
IT&C
Anunț îngrijorător. Tot mai mulți tineri din Generația Z cer sfaturi de viață de la ChatGPT. Decizii importante, controlate de Inteligența Artificială
Influencerii au tot mai multă autoritate în rândul tinerilor din Generația Z (studiu)
IT&C
Influencerii au tot mai multă autoritate în rândul tinerilor din Generația Z (studiu)
B1TV.ro, site-ul tău de știri. Cum setezi B1TV.ro ca sursă preferată pe Google și găsești mai rapid știrile importante
IT&C
B1TV.ro, site-ul tău de știri. Cum setezi B1TV.ro ca sursă preferată pe Google și găsești mai rapid știrile importante
Inteligența artificială, între ajutor și îngrijorare. Cum privesc românii schimbările de la locul de muncă
IT&C
Inteligența artificială, între ajutor și îngrijorare. Cum privesc românii schimbările de la locul de muncă
Elevii români au câștigat primele 4 locuri la Campionatul Mondial de robotică din SUA. Nicușor Dan: „România e mândră de voi” (FOTO)
Eveniment
Elevii români au câștigat primele 4 locuri la Campionatul Mondial de robotică din SUA. Nicușor Dan: „România e mândră de voi” (FOTO)
Meta vrea energie solară din spațiu pentru centrele AI. Cum ar funcționa proiectul orbital
IT&C
Meta vrea energie solară din spațiu pentru centrele AI. Cum ar funcționa proiectul orbital
iPhone 18 Pro surprinde total fanii Apple. Detaliile neașteptate despre culori și design
IT&C
iPhone 18 Pro surprinde total fanii Apple. Detaliile neașteptate despre culori și design
Totul pare sigur, până nu mai e. Aplicația UE de verificare a vârstei, spartă în 2 minute. Pavel Durov: „Fiți vigilenți”
IT&C
Totul pare sigur, până nu mai e. Aplicația UE de verificare a vârstei, spartă în 2 minute. Pavel Durov: „Fiți vigilenți”
Vești proaste pentru cumpărători: telefoanele mobile se scumpesc cu până la 50%. Criza memoriilor lovește piața globală
IT&C
Vești proaste pentru cumpărători: telefoanele mobile se scumpesc cu până la 50%. Criza memoriilor lovește piața globală
Snapchat anunță 1000 de concedieri. Personalul va fi înlocuit de inteligența artificială. Cum se schimbă industria tech
IT&C
Snapchat anunță 1000 de concedieri. Personalul va fi înlocuit de inteligența artificială. Cum se schimbă industria tech
Ultima oră
18:50 - Regretatul actor Ioan Isaiu, prezent în ultimul său film. Ce eforturi face echipa lui Mircea Bravo pentru a-i păstra rolul?
18:43 - Mark Rutte și Nicușor Dan explică ce este NATO 3.0. Rolul statelor europene în noul format al alianței (VIDEO)
18:37 - Olena Zelenska și Mirabela Grădinaru s-au întâlnit la Cotroceni în timpul summitului B9. Ce proiect academic a adus-o la București pe Prima Doamnă a Ucrainei (GALERIE FOTO)
18:19 - Volodimir Zelenski, detalii din declarația de avere. Ce salariu are președintele Ucrainei
18:13 - Nicușor Dan trage concluziile după Summitul B9. NATO pregătește noi măsuri de întărire a flancului estic (VIDEO)
17:52 - Ryanair taie milioane de locuri și zeci de rute în Europa. Ce destinații dispar din programul companiei
17:47 - Mircea Roșca îl contrazice pe Grindeanu: „Olguța Vasilescu m-a sunat pe mine. Este o mizerie ce se întâmplă”
17:47 - Germania vrea sancțiuni mai dure împotriva celor care folosesc „drogul violului”
17:42 - Carlo Ancelotti clarifică situația lui Neymar. În ce condiții va fi selectat pentru Cupa Mondială
17:36 - Alertă sanitară în Bordeaux! Un pasager a murit, iar zeci de oameni s-au îmbolnăvit pe un vas de croazieră