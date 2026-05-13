Angajații de la meta acuză conducerea că a introdus un software care le monitorizează mișcările mouse-ului pe computerele de serviciu. Personalul și-a manifestat nemulțumirea prin distribuirea unor pliante în mai multe birouri din SUA.

Cum au apărut nemulțumirile

Protestul s-a manifestat prin pliante lăsate în săli de ședință și spații comune, prin care personalul este îndemnat să semneze o petiție împotriva noului software, scrie .

Mesajul de pe materiale a fost unul direct, întrebând angajații dacă vor să lucreze într-o „Fabrică de extragere a datelor”. Această acțiune are loc cu doar o săptămână înainte ca Meta să înceapă concedierea a aproximativ 10% din personal.

însă că aceste date sunt necesare pentru antrenarea inteligenței artificiale. Iată cum a justificat gigantul tech această decizie:

„Pentru a construi sisteme care ajută oamenii să folosească computerele, modelele noastre au nevoie de exemple reale privind interacțiunea utilizatorilor, cum ar fi mișcările mouse-ului, clicurile sau navigarea în meniuri”, a transmis un purtător de cuvânt al Meta.

Ce temeri au apărut după ce angajații de la Meta acuză noile software-uri

În rândul angajaților există o nemulțumire profundă, mulți considerând că munca lor este folosită pentru a crea sisteme care, în final, le vor lua locul.

Aceștia simt că monitorizarea îi transformă în simpli furnizori de date pentru tehnologii care le-ar putea înlocui joburile. Atât pliantele, cât și petiția online invocă legislația americană, susținând că personalul are dreptul să se organizeze pentru condiții de muncă mai bune.

Criza riscă să se extindă și în Europa

Nemulțumirile nu s-au oprit la birourile din Statele Unite și au ajuns rapid și în Marea Britanie. Acolo, un grup de angajați a început deja o campanie de sindicalizare, primind sprijin din partea sindicatelor din comunicații.

Aceștia reclamă faptul că sunt supuși unei presiuni constante în contextul restructurărilor masive.

Organizatorii mișcării de protest au explicat motivele din spatele acțiunilor din Europa:

Organizatorii susțin că angajații sunt afectați de „reduceri masive de personal, supraveghere excesivă și presiunea de a contribui la dezvoltarea unor sisteme care le-ar putea înlocui rolurile”, a declarat grupul de angajați Meta alături de United Tech and Allied Workers.