Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii , predicțiile astrale pentru săptămâna 24 – 30 august 2025. Alina Bădic a venit cu o propunere de exercițiu pentru fiecare zodie și l-a avut invitat pe Sorin Dinea.

Cum arată horoscopul săptămânii viitoare pentru Berbec, Taur, Gemeni

Berbec

Berbecii au șansa să înțeleagă lucruri extrem de importante despre ei. E indicat să evalueze situația mai ales seara sau la miezul nopții, când se deschid cerurile, cum se spune, când e o infuzie energetică foarte puternică.

Taur

Pentru nativii Taur e foarte important să înțeleagă rolul liniștii sufletești și rostul familiei. De aceea, sunt sfătuiți să nu antreneze conflicte inutile, să-și păstreze persoanele dragi în jur, să nu le sfideze. Vor exista foarte multe sincronizări în viața lor – persoane anume le apar exact când au nevoie de ele sau situații se petrec exact când au nevoie.

Gemeni

Pentru Gemeni e foarte important să aibă acea zonă de respiro sau acea zonă pe care să se bazeze în caz de ceva neplăcut. Trebuie să descopere acel motor, să fie în potențialul lor maxim, să facă lucrurile altfel. Multe persoane vor dori să-i ajute. Trebuie să fie deschiși către acestea. Printre aceste sfaturi vor găsi lucruri utile ce le vor alimenta aceste motoare. Dacă ascultă aceste sfaturi, în două luni vor fi surprinși de câte lucruri s-au schimbat favorabil.

Care sunt predicțiile astrale pentru zodiile Rac, Leu, Fecioară săptămâna viitoare

Rac

Nativii Rac sunt acum într-un potențial uriaș. Marele Benefic, Jupiter, e în semnul lor acum! Racii nici cu mintea nu gândesc ce potențial au să facă lucruri, să se dezvolte, să cunoască oameni, să-și găsească un potențial partener de viață dacă sunt singuri. Nu au restricții din punct de vedere al întâlnirii fericirii, dar trebuie să aibă o stare de spirit bună.

Leu

Sunt elemente-cheie care se activează acum în viața Leilor. Sunt și elemente concrete care pot fi greu de dus, riscante, neplăcute și-i forțează să facă un efort. Trebuie să vadă cine sunt acele persoane care-i ajută și să le păstreze și pe viitor în viața lor. De asemenea, trebuie să vadă care sunt acele persoane care le cer lor ajutorul, deși ei sunt în mai mare pericol. Aceste persoane nu trebuie evitate neapărat, dar trebuie privite cu anumită circumspecție. De asemenea, trebuie să vadă cine e acea persoană nobilă care cu adevărat le liniștește sufletul.

Fecioară

Fecioarele sunt într-un moment al vieții în care li se dă un test major, o lecție majoră. E ceva ce trebuie să descifreze și au câteva luni la dispoziție. Fecioarele sunt foarte interesate de aspectul social, vor să se înțeleagă bine cu oamenii, să aibă în jur persoane care le mângâie sufletul. E un moment în care chiar au șansa să identifice aceste persoane.

Ce a spus Bădic despre zodiile Balanță, Scorpion, Săgetător, în săptămâna 26 octombrie – 1 noiembrie

Balanță

Balanțele trebuie să vadă dincolo de aparențe și să identifice corect ce sunt la locul de muncă. Trebuie să depună mult efort pentru a-și da seama cine sunt cu adevărat la locul de muncă – soldatul, arhitectul, constructorul, pictorul sau un om obișnuit. Acolo le e forța, în zona serviciului.

Scorpion

Foarte multă efervescență în viața Scorpionilor, cu multe planete la ei în zodie. Foarte multe evenimente, persoane, situații atipice în viața lor. Aceste situații atipice cumva le scurtcircuitează viața. Trebuie să se aștepte la tot felul de elemente surprinzătoare. Pot face lucrurile corect, cu ajutorul intuiției.

Săgetător

Pot veni săgeți către ei și ei trebuie să identifice cine anume le trimite. În același timp, pot fi și ei arcașul. Trebuie să înțeleagă care e rolul săgeții pe care o aruncă. Poate fac un rău sau poate, prin săgeata lor, fac un bine și risipesc răul dintr-o anumită zonă. Acum Săgetătorii au o misiune foarte importantă, aceea de a-i ajuta pe cei din jur să-și găsească zona de validare sufletească, spirituală. Trebuie să-i ajute pe ceilalți, căci sunt foarte puternici din punct de vedere spiritual! Să caute să-și folosească săgețile împotriva răului, nu să facă ei înșiși rău cu ele.

Cum arată horoscopul zodiilor Capricorn, Vărsător, Pești

Capricorn

Pluto abia a părăsit semnul Capricornilor, dar tot au mai rămas niște reverberații. Prin urmare, ei ar trebui să vadă de ce i-ar mai perturba un lucru. Nu e neapărat o situație concretă, cât mai degrabă o stare sufletească anume care-i tulbură. Capricornii trebuie să-și evalueze trăirile și să vadă ce e de remediat. Pluto în semn face puțin ravagii, iar ei l-au avut din 2008. Acum, Pluto nu mai pune pe ei această presiune, dar le cere această evaluare.

Vărsător

Pluto abia a intrat în semnul lor, deci încă nu știu care e mersul lucrurilor. Pluto va sta 20 de ani în semnul lor, iar Vărsătorii încă au de înțeles ce li se potrivește. Poate vor un drum spiritual, unul concret, poate vor o anumită profesie… Indiferent ce drum aleg, să facă în așa fel încât acesta să rezoneze cu sufletul lor. Toate evenimentele prin care trec să aibă o corespondență cu sufletul lor. Astfel, sigur vor fi mulțumiți și liniștiți. În schimb, din cauza unei ecuații în semnul Scorpionului, pe termen scurt se vor confrunta cu o provocare.

Pești

E o situație foarte specială. Peștii pot descoperi lucruri, există foarte multă sincronizare, benefic în viața lor. Pe undeva, sunt tot felul de situații de vindecare, situații cu care se intersectează. Ei spun lucruri cu care fac liniște în jur. Peștii au nevoie de Adevăr, e o lumină care apare în viața lor și le luminează calea. Aspectele astrale sunt foarte puternice și au tot felul de ghizi astrali. Peștii călătoresc la propriu și/sau la figurat în această perioadă și vor să facă descoperiri. Sunt un fel de pelerini care au tot felul de experiențe. În funcție de astrograma personală, Peștii trebuie să experimenteze misiunea pe care le-o dă Universul.