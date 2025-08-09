Alexandru Ciucu a reacționat după ce, zilele trecute, Cătălin Botezatu că el a fost cel care i-a făcut cunoștință acestuia cu Alina Sorescu. „Alina nu merita așa ceva”, a spus Botezatu despre căsnicia celor doi, terminată într-un

Cuprins

Ce a spus Cătălin Botezatu despre relația Sorescu – Ciucu

Cum a reacționat Alexandru Ciucu la dezvăluirile lui Botezatu

„Ori de câte ori mă întâlnesc cu Alina Sorescu este o plăcere. Pentru că, de când o cunosc, și o cunosc de foarte mult timp, pentru mine a fost persoană extraordinară, o femeie superbă. (…) Eu le-am făcut cunoștință celor doi, la un Cerb de Aur, crezând din toată inima si văzând în ei o pereche perfectă. Oamenii se înșală și viața te face să vezi, în timp, altfel lucrurile. Din păcate nu a fost așa, si victima, în toată relația asta, a fost Alina.

Îmi pare foarte rău că acum, în timp, am stat la baza acestei relații, dar am considerat întotdeauna că și el, și ea, se merită, s-au meritat, la momentul acela, unul pe altul.

Din păcate, nu am știut ca lucrurile vor avea un astfel de derapaj, în defavoarea Alinei, care nu merita așa ceva”, a susținut Cătălin Botezatu, recent, despre relația tumultoasă dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu.

Acum, Alexandru Ciucu a reacționat cu eleganță la aceste declarații, dar a făcut și o glumă ironică pe seama colegului său de breaslă.

„Am auzit de declarațiile lui. Înțeleg din presă că s-a văzut de curând cu Alina la un eveniment. Consider că a fost diplomat și curtenitor, cum îl știu. Apreciez că m-a numit un bun prieten și îl asigur de aceeași prietenie din partea mea.

Nu cred că ar trebui să îi pară rău că ne-a făcut cunoștință, pentru că relația noastră a durat totuși 14 ani și avem doi copii minunați. Schimbând puțin retorica, momentan sunt la Saint-Tropez, la o ședință foto pentru lansarea primei mele colecții de rochii. Mă gândesc că poate îi este și puțin teamă de concurență. Glumesc”, a susținut Alexandru Ciucu, pentru