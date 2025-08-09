B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Replica lui Alexandru Ciucu, după ce Cătălin Botezatu i-a luat apărarea Alinei Sorescu: „Poate îi e și puțin teamă de concurență”

Replica lui Alexandru Ciucu, după ce Cătălin Botezatu i-a luat apărarea Alinei Sorescu: „Poate îi e și puțin teamă de concurență”

Traian Avarvarei
09 aug. 2025, 20:24
Replica lui Alexandru Ciucu, după ce Cătălin Botezatu i-a luat apărarea Alinei Sorescu: „Poate îi e și puțin teamă de concurență”
Alexandru Ciucu. Sursa foto: Captură video - Catalin Maruta / YouTube

Alexandru Ciucu a reacționat după ce, zilele trecute, Cătălin Botezatu și-a exprimat regretul că el a fost cel care i-a făcut cunoștință acestuia cu Alina Sorescu. „Alina nu merita așa ceva”, a spus Botezatu despre căsnicia celor doi, terminată într-un divorț dureros.

Cuprins

  • Ce a spus Cătălin Botezatu despre relația Sorescu – Ciucu
  • Cum a reacționat Alexandru Ciucu la dezvăluirile lui Botezatu

Ce a spus Cătălin Botezatu despre relația Sorescu – Ciucu

„Ori de câte ori mă întâlnesc cu Alina Sorescu este o plăcere. Pentru că, de când o cunosc, și o cunosc de foarte mult timp, pentru mine a fost persoană extraordinară, o femeie superbă. (…) Eu le-am făcut cunoștință celor doi, la un Cerb de Aur, crezând din toată inima si văzând în ei o pereche perfectă. Oamenii se înșală și viața te face să vezi, în timp, altfel lucrurile. Din păcate nu a fost așa, si victima, în toată relația asta, a fost Alina.

Îmi pare foarte rău că acum, în timp, am stat la baza acestei relații, dar am considerat întotdeauna că și el, și ea, se merită, s-au meritat, la momentul acela, unul pe altul.

Din păcate, nu am știut ca lucrurile vor avea un astfel de derapaj, în defavoarea Alinei, care nu merita așa ceva”, a susținut Cătălin Botezatu, recent, despre relația tumultoasă dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu.

Cum a reacționat Alexandru Ciucu la dezvăluirile lui Botezatu

Acum, Alexandru Ciucu a reacționat cu eleganță la aceste declarații, dar a făcut și o glumă ironică pe seama colegului său de breaslă.

„Am auzit de declarațiile lui. Înțeleg din presă că s-a văzut de curând cu Alina la un eveniment. Consider că a fost diplomat și curtenitor, cum îl știu. Apreciez că m-a numit un bun prieten și îl asigur de aceeași prietenie din partea mea.

Nu cred că ar trebui să îi pară rău că ne-a făcut cunoștință, pentru că relația noastră a durat totuși 14 ani și avem doi copii minunați. Schimbând puțin retorica, momentan sunt la Saint-Tropez, la o ședință foto pentru lansarea primei mele colecții de rochii. Mă gândesc că poate îi este și puțin teamă de concurență. Glumesc”, a susținut Alexandru Ciucu, pentru SpyNews.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Betty Salam, mărturisiri dureroase despre tragedia care i-a marcat copilăria. Nu a fost la înmormântarea mamei sale, dar a văzut filmarea ani mai târziu: „Mi-am făcut curaj și…”
Monden
Betty Salam, mărturisiri dureroase despre tragedia care i-a marcat copilăria. Nu a fost la înmormântarea mamei sale, dar a văzut filmarea ani mai târziu: „Mi-am făcut curaj și…”
Andreea Marin, apariție neașteptată pe rețelele de socializare. Fanii nu au ezitat să o complimenteze: „Cât de bine poți să arăți”
Monden
Andreea Marin, apariție neașteptată pe rețelele de socializare. Fanii nu au ezitat să o complimenteze: „Cât de bine poți să arăți”
Rihanna, despre probleme pe care le-a avut după naștere: „Nu era menționat niciunde..”
Eveniment
Rihanna, despre probleme pe care le-a avut după naștere: „Nu era menționat niciunde..”
Răzvan Simion, dezvăluiri de la începutul relației cu Daliana Răducan. „Îmi amintesc un sărut pasional când era cât pe-aici să o scap în Bosfor”
Monden
Răzvan Simion, dezvăluiri de la începutul relației cu Daliana Răducan. „Îmi amintesc un sărut pasional când era cât pe-aici să o scap în Bosfor”
Heidi Klum, despre căsnicie, maternitate și revenirea în forță: „Nu m-am ascuns niciodată”
Externe
Heidi Klum, despre căsnicie, maternitate și revenirea în forță: „Nu m-am ascuns niciodată”
O actriță din România, ținta comentariile negative după ce a anunțat că este însărcinată. „Nu înțeleg pasiunea pentru a insulta străini”
Monden
O actriță din România, ținta comentariile negative după ce a anunțat că este însărcinată. „Nu înțeleg pasiunea pentru a insulta străini”
Mariana Moculescu, destăinuiri dureroase: „Pe Horia l-am cunoscut la 18 ani. Am fost folosită, nu iubită”. Ce mesaj are pentru femeile în relații toxice
Monden
Mariana Moculescu, destăinuiri dureroase: „Pe Horia l-am cunoscut la 18 ani. Am fost folosită, nu iubită”. Ce mesaj are pentru femeile în relații toxice
Rețeta de burger a lui Cătălin Scărlătescu. De ce ingrediente ai nevoie și cum se prepară
Monden
Rețeta de burger a lui Cătălin Scărlătescu. De ce ingrediente ai nevoie și cum se prepară
Actrița din „Grey’s Anatomy”, confruntată cu o boală autoimună. Ce simptome are aceasta
Externe
Actrița din „Grey’s Anatomy”, confruntată cu o boală autoimună. Ce simptome are aceasta
Fiul adoptat de Horia Brenciu marchează victorie după victorie. Sportul la care Toma a devenit dublu campion
Monden
Fiul adoptat de Horia Brenciu marchează victorie după victorie. Sportul la care Toma a devenit dublu campion
Ultima oră
21:53 - Orașul în care prețul parcării se va tripla. Primar: „Proiectele noastre cumva promovate de către Guvernul României nu își mai găsesc finanțarea”
21:27 - „Am venit pe ieftineală”. Cum se descurcă turiștii cu preţurile de pe litoralul românesc: „Viaţa e scumpă acum. Doar nu am venit să cheltui banii”
20:50 - Președintele ANAT laudă hotelurile și cazările din România: „Niciodată noi nu vorbim de bine. Suntem singura țară care are bocitoare”
19:52 - O femeie din Iași se teme de „blestemul faraonilor”, după un gest făcut de copilul ei în vacanța în Egipt: „Mi-e frică…”
19:21 - Românii cu datorii la stat ar putea apărea pe site-urile autorităților fiscale. Ce prevede un nou proiect de lege
18:48 - Adrian Năstase, supărat că tinerii au mers la Untold și nu au ținut doliu pentru Ion Iliescu: „Progresiștii” au alte forme în care își arată respectul
18:27 - Ministrul Sănătății: „Prin PNRR, dotăm 2.500 de cabinete de medicină de familie și finanțăm reabilitarea a peste 800 dintre ele. Și nu ne oprim aici” (FOTO)
17:56 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 10 – 16 august: Gemenii trebuie să-și facă ordine în relații, în familie, prieteni, colegi (VIDEO)
17:24 - Alimentele banale care te ajută să slăbești. Explicațiile nutriționistei Mihaela Bilic: „Bunicii noștri știau”
16:42 - Betty Salam, mărturisiri dureroase despre tragedia care i-a marcat copilăria. Nu a fost la înmormântarea mamei sale, dar a văzut filmarea ani mai târziu: „Mi-am făcut curaj și…”