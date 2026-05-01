Minivacanța de 1 Mai aduce controale intensificate pe șoselele din România. Autoritățile au mobilizat forțe importante pentru a preveni accidentele și a fluidiza traficul, în special pe rutele spre litoral.

Autostrăzile sunt supravegheate inclusiv din aer, iar polițiștii au instalat filtre în mai multe puncte-cheie pentru a-i depista pe șoferii care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

Cum monitorizează poliția traficul de 1 Mai

Încă de vineri dimineață, pe Autostrada Soarelui, polițiștii au organizat mai multe filtre, în contextul creșterii valorilor de trafic. Cei care apasă prea tare pedala de accelerație sunt urmăriți inclusiv cu ajutorul elicopterelor.

La nivel național, traficul este supravegheat cu aproximativ 350 de , iar agenții de la Rutieră efectuează controale în trafic.

Minivacanța de 1 Mai: Ce verificări fac polițiștii în trafic

Șoferii opriți sunt supuși unor controale riguroase. Aceștia sunt testați pentru consumul de alcool și droguri, iar polițiștii verifică documentele și starea tehnică a vehiculelor. Scopul acestor măsuri este reducerea riscurilor pe șosele, într-o perioadă în care traficul este mult mai intens decât de obicei.

Ce măsuri au fost luate la nivel național

Pentru gestionarea fluxului mare de turiști și pentru prevenirea incidentelor, autoritățile au mobilizat un număr mare de efective. Aproximativ 3.500 de polițiști sunt prezenți și în punctele de trecere a frontierei, pentru a asigura controlul și fluidizarea traficului.

Minivacanța de 1 Mai: Ce restricții au fost impuse pentru camioane

Pentru a evita blocajele în trafic, au fost introduse restricții pentru vehiculele de mare tonaj pe anumite rute intens circulate.

Autoritățile au anunțat că circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisă vineri, 1 mai (Ziua Muncii), pe unele sectoare de autostrăzi și drumuri naționale europene.

Ce drumuri sunt vizate de restricțiile CNAIR

„CNAIR informează participanții la trafic că, potrivit prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018, circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisă vineri, 1 mai (Ziua Muncii), pe unele sectoare de autostrăzi și drumuri naționale europene (E), conform Anexei nr. 1 la Ordin, după cum urmează:

• pe A2 București – Constanța (intersecția A2 cu DNCB – Fundulea – Lehliu – Fetești – Cernavodă – intersecția A2 cu A4), circulația este restricționată pe ambele sensuri în data de 30 aprilie între orele 16:00 – 22:00 și în data de 1 mai între orele 06:00 – 22:00, pentru vehiculele cu MTMA mai mare de 7,5 tone;

• pe DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea – Veștem (intersecția DN7 cu DN1), restricțiile se aplică pe ambele sensuri în data de 30 aprilie între orele 18:00 – 22:00 și în data de 1 mai între orele 06:00 – 22:00, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone;

• pe DN39 Agigea – Mangalia (limita municipiului Mangalia), circulația este restricționată pe ambele sensuri în data de 30 aprilie între orele 16:00 – 22:00 și în data de 1 mai între orele 06:00 – 22:00, pentru vehiculele rutiere cu MTMA mai mare de 7,5 tone„, a transmis CNAIR, potrivit .