Iulia Albu a oferit o caracterizare extrem de dură a clasei politice românești. Nu din perspectiva vestimentației, de data aceasta, ci a discursului și pregătirii profesionale. Aceasta a susținut că vorbește în cunoștință de cauză deoarece știe cinci limbi străine și chiar s-a pregătit pentru o carieră în politică. Deci cu atât mai mult este în măsură să-i critice pe politicieni.

Iulia Albu, despre „penibilul” din politica românească

„Am avut buni comunicatori în politică. Acum nu mai avem. Este foarte greu să avem buni comunicatori atâta vreme cât oamenii care ajung sus sunt persoane care nu ar avea șanse în nicio altă carieră, de fapt. Cred că penibilul în care se scaldă clasa politică din România a atins cote la care Caragiale nici nu putea să viseze. Caragiale ar fi relatat pur și simplu întâmplările reale fără să mai aibă nevoie de imaginație, efectiv. Să știți că politica este un domeniu care m-ar pasiona pe anumite paliere. Eu m-am pregătit pentru cariera asta. Eu vorbesc cinci limbi străine și le-am învățat cu drag”, a susținut Iulia Albu, pentru

Cine ajunge în politică, în general, în viziunea Iuliei Albu

Aceasta a mai afirmat că, în general, oamenii care intră în politică sunt compromiși și șantajabili, iar puținii oameni cu adevărat profesioniști sunt izolați și ostracizați: „Dragilor, trebuie să înțelegeți că o persoană care reușește să ajungă sus, în politică, este șantajabilă și este o persoană dispusă să facă anumite compromisuri. Drept pentru care oamenii ca mine, când intră în politică și încearcă să facă lucruri, sunt ostracizați, sunt puși la zid, sunt văzuți ca ciudați, prea vocali…Eu am însă un discurs ponderat, îmi păstrez cumpătul și, fiind totuși antrenată în psihologie, pot să joc pe cineva așa cum îmi doresc”.

Iulia Albu: Nu exclud o carieră în politică

Vedeta a spus apoi, mai în glumă, mai în serios, că nu exclude să intre și ea în politică: „Nu exclud o carieră în politică pentru că eu în general nu am exclus nimic în această viață. Dacă m-ai fi întrebat, când am intrat la Drept, dacă o să ajung să fac modă, n-aș fi zis niciodată asta. Dacă m-ai fi întrebat dacă voiam să fac televiziune, aș fi zis că niciodată nu mi-am dorit. Dar uite că am ajuns s-o fac și pe asta și să fie pasiunea mea. Dar, revenind la ce discutam, o să îmbătrânesc și eu, și probabil o să mă satur de televiziune și influencereală, și probabil că…o să fac un pas (râde)”.