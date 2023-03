Ana Maria Mărgean a primit aprecieri din partea unor persoane importante, printre care și Nadia Comăneci / Ce mesaj i-a transmis fosta gimnastă tinerei

Ana Maria Mărgean este adolescenta care a făcut istorie la „America’s Got Talent All-Stars” cu numerele ei de ventrilocie.

Aceasta a obținut locul patru în marea finală care a avut loc la sfârșitul lunii februarie. Cu talentul ei a impresionat-o chiar și pe Nadia Comăneci.

Ana Maria Mărgean se bucură de un succes internațional

Adolescenta în vârstă de doar 13 ani a impresionat o lume întreagă cu talentul ei. La „Americas Got Talent All-Stars” ea a prezentat mai multe numere, însă , căci l-a avut alături pe idolul ei, Terry Fator.

Ana Maria Mărgean se bucură de succes atât în România, cât și la nivel internațional. „Pe Social Media sigur s-a schimbat viața mea, toate rețelele de socializare sigur au explodat, am și mai mulți prieteni, am primit și bifa de pe Instagram și Facebook, viața mea personală, nu știu, sunt înconjurată de oameni care mă susțin mereu, și profesorii de la școală sunt foarte entuziasmați pentru mine și foarte fericiți, și colegii la fel, da, pot să spun că multe s-au schimbat, am fost și la multe evenimente, am fost invitată la mai multe evenimente, am avut câteva solicitări, și bineînțeles, cu asta voi continua….”, a spus Ana Maria, care recunoaște că școala e foarte importantă pentru ea, scrie .

„Am ore de la 12 la 18 în fiecare zi, încerc să lipsesc cât mai puțin de la școală, pentru că prezența este foarte importantă, dar bineînțeles, în afara școlii mai am activități extrașcolare, muzica, ventrilocia”, a mai declarat adolescenta.

Adolescenta a fost felicitată de Nadia Comăneci

Foarte multe persoane i-au transmis felicitări și aprecieri tinerei Ana Maria Mărgean după apariția ei la celebra emisiune din America.

„O, Doamne, primesc foarte multe mesaje de apreciere, chiar dacă nu am timp să răspund la toate, eu le văd pe toate și le apreciez foarte mult. Am primit și mesaj de la oameni foarte importanți, am primit mesaj de la Nadia Comăneci, în ziua de după audiții și !”, a spus artista despre fosta mare gimnastă, și dezvăluit ce i-a scris.

„Mi-a spus «Felicitări» cu aplauze și am fost foarte fericită. După audițiile din America s-a întâmplat asta. Au mai fost oameni, unii pe care chiar nu îi știam, deși ei sunt faimoși, au bifă pe Instagram, mulți ventriloci din afară, Celia Munos, Darcy Lynne. Mi-au venit pe telefon mesajele, fără să îi cunosc pe ei”, a mai zis Ana Maria Mărgean.