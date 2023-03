Anca Pandrea încă primește semne de la Iurie Darie / Ce i s-a întâmplat înainte de ziua în care acesta ar fi împlinit 94 de ani

Anca Pandrea i-a adus un omagiu lui Iurie Darie.

Aceasta a povestit ce i s-a întâmplat în ziua în care regretatul ei soț ar fi împlinit 94 de ani.

Anca Pandrea încă primește semne de dincolo

În data de 14 martie, Iurie Darie și-ar fi sărbătorit ziua de naștere. Regretatul actor s-a stins din viață în urmă cu mai bine de un deceniu, iar văduva sa, Anca Pandrea, merge regulat la cimitir .

Anca Pandrea a fost surprinsă la cimitir, unde a sărbătorit ziua de naștere a lui Iurie Darie. Nu a organizat ceva la fel de fastuos ca în ceilalți ani, din moment ce are multe cheltuieli la facturi, ci doar șampanie.

De asemenea, actrița spune că încă îi mai simte prezența celui care i-a fost partener de viață. Anca Pandrea a mărturisit că se va retrage în camera în care sunt amintirile cu regretatul ei soț, care îi trimite semnale de dincolo.

„Am știut că este el”

„Am vrut să-i fiu alături, să fiu cu el în această zi minunată. Nu mai fac așa cum am sărbătorit anii trecuți, cu tort. Am doar șampanie, sunt multe cheltuieli, am de plată la lumină și gaz.

Anul acesta, pe seară mă voi retrage în camera specială în care sunt amintirile mele cu Iura, voi sta cu el la povești și îi aștept semnele de dincolo.

Pentru că și aseară am auzit niște zgomote ciudate în cameră și am știut că este el. Și altădată a mai venit. Așa s-a ”, a declarat Anca Pandrea, potrivit .