Andra Gogan, îndrăgostită de un celebru cântăreț român: „Aveam multe lucruri în comun". Despre cine este vorba

Andra Gogan, îndrăgostită de un celebru cântăreț român: „Aveam multe lucruri în comun”. Despre cine este vorba

16 sept. 2025, 18:03
Andra Gogan, îndrăgostită de un celebru cântăreț român: „Aveam multe lucruri în comun”. Despre cine este vorba
sursă foto: Instagram
Andra Gogan este una dintre cele mai cunoscute influencerițe de la noi din țară, iar de curând, tânăra și fratele său au lansat o trilogie de filme la cinema. Deși oamenii îi urmăresc cu interes cariera profesională și evoluția acesteia, Andra Gogan nu abordează foarte des subiecte ce țin de partea sa personală. Recent, invitată într-un podcast, Andra a dezvăluit câți bani a încasat din cele trei filme produse, dar a povestit și cum s-a cunoscut cu iubitul ei american și ce cântăreț i-a furat inima în urmă cu ceva timp.

Câți bani i-au adus filmele „Sirenele”

Andra Gogan nu mai este doar o creatoarea de conținut adorată de copii și adolescenți, ci și actriță principală și producătoare pentru propriile sale filme. Ajutată de fratele său, care a regizat trilogia „Sirenele”, tânăra a dat lovitura pe piața cinematografică din România.

Investiția a fost mai mare decât au estimat cei doi tineri la început, dar și rezultatele au fost pe măsură.

„Noi am crezut că o să investim undeva la 200.000-300.000 de euro, dar, de fapt, la final investiția a fost aproape un milion de euro pentru toate cele trei filme. Noi, la început, nu am vrut să facem trei filme, am vrut să facem o poveste mai mare și au ieșit trei filme.

După toată investiția, pentru că au mers toate la pachet, fiind o trilogie, am scos cam 300.000-400.000 de euro. Pierderea este foarte mare. Primul film a fost cel mai vândut, al doilea a fost așa și așa, al treilea și mai așa și așa. Dar dacă știi unde să îl bagi apoi, să intre și pe alte paltforme sau să-l vinzi și în străinătate, poți să scoți, la un moment dat, banii din ele”, a mărturisit Andra Gogan, la podcastul „un Podcast mișto by Bursucu’”.

Cum reacționează părinții Andrei Gogan la hate-ul pe care îl primește tânăra

Crearea de conținut în online vine cu o serie de avantaje, dar și cu riscuri. Atât Andra, cât și fratele său, Răzvan, au fost de mai multe ori țintele valurilor de hate, ceea ce nu i-a afectat pe tineri, cât le-a afectat părinții și alte rude. Tânăra trage un semnal de alarmă și îi îndeamnă pe internauți să se gândească la răul pe care îl pot produce atunci când lasă un simplu comentariu negativ, plin de răutăți.

„Hate-ul de pe online este foarte greu de acceptat de un părinte, atunci când cineva îți jignește copilul. Dacă eu pot să le accept și nu mă uit la ele și continui, pentru ea (n.r. mama Andrei Gogan) este foarte greu, și pentru tatăl meu și pentru bunica mea care citește toate comentariile. E foarte greu și oamenii nu înțeleg cât de mult pot să afecteze alți oameni, nu doar pe noi. Sunt mulți alți oameni care văd comentarii urâte asupra lor și nu știu să le gestioneze și poate nu au alături oameni care să le fie alături și să-i ridice la suprafață.

Da (n.r. și-a văzut mama plângând). Este foarte sensibilă și de la ea am și eu sensibilitatea asta, sunt foarte emotivă. Eu plâng și de fericire și de supărare. Eu plâng și de fericire extraordinar de des. Când ceva mă face bucuroasă, plâng”, a recunoscut Andra Gogan.

De ce crede Andra Gogan că a primit hate de-a lungul carierei

Andra Gogan și fratele său, Răzvan Gogan, au fost doi dintre influencerii frecvent implicați în controverse. Cum de multe ori se întâmpla să fie țintele răutăților altor persoanele cunoscute în mediul online, cei doi se trezeau cu zeci de mesaje răutăcioase din partea fanilor altor creatori de conținut, un val de ură ce s-a risipit cu timpul.

Întrebată cum justifică răutatea cu care au fost tratați, Andra Gogan recunoaște că s-a gândit că poate fi vorba și despre invidie, având în vedere că ea și fratele ei mereu au încercat să facă ceva diferit în online-ul românesc.

„Eu cred că este un lucru care se întâmplă și la case mai mari. Și în străinătate, când cineva face ceva neobișnuit, ceva care nu are legătură cu cum văd oamenii drumul și care-i deranjează, poate este și gelozie, poate este dorința de a-l face pe celălalt să pară mai jos ca tu să fii mai luminos. Nu știu care este motivul. Mi-aș dori la un moment dat să stau la masă cu toată lumea, cu oamenii din trecutul meu, și să-i întreb care a fost faza. Mi-aș dori să putem să ne uităm unii la alții când ne vedem pe stradă”, a spus Andra Gogan.

Cum s-au cunoscut Andra Gogan și iubitul ei american

După mai multe relații avute cu români, Andra Gogan și-a găsit liniștea în brațele unui tânăr american. Cei doi formează un cuplu de aproape doi ani și s-au cunoscut pe când erau vecini, în LA. Se pare că soarta chiar i-a vrut împreună, căci cei doi se întâlneau mereu atunci când sse îndreptau spre lift.

„Suntem împreună de aproape doi ani. Ne-am cunoscut în LA, stăteam în aceeași clădire și ne vedeam când mergeam la lift, mereu ne întâlneam”, a povestit tânăra.

Care cântăreț român i-a atras atenția Andrei Gogan

Transparentă, așa cum și-a obișnuit fanii, Andra Gogan a recunoscut că l-a plăcut în mare secret pe Mark Stam. Lucrurile pe care le aveau în comun cei doi tineri au făcut-o pe artistă să creadă că ar forma un cuplu pe cinste.

„Cred că eram despărțită deja. Nu că mă vedeam într-o relație cu el, dar cred că suntem de aceeași vârstă, am o vagă impresie, eu eram cu muzica și el era cu muzica, el dansa, eu dansam, a făcut dans sportiv, eu am făcut dans sportiv, simțeam că aveam foarte multe lucruri în comun. Pe vremea aia mi se părea că ar fi putut fi realizabilă (n.r. o relație)”, a povestit Andra Gogan.

