Pe Andreea Berecleanu și Anca Lungu le leagă o prietenie frumoasă de ani de zile, care a fost consolidată prin intermediul unui eveniment de suflet. În urmă cu doi ani, Andreea Berecleanu i-a fost nașă Ancăi la nunta sa cu omul de afaceri grec Harry Arampatzis, iar relația lor este din ce în ce mai strânsă, potrivit

Ce le leagă pe Andreea Berecleanu și Anca Lungu

De curând, cele două au fost împreună la Paris, unde s-au bucurat de plimbări lungi. Această escapadă a devenit pentru cele două prietene o tradiție pe care o respectă în fiecare an.

„Întâlnirea cu prietena și de curând nașa noastră, Andreea Berecleanu, la Paris la final de ianuarie a devenit una dintre cele mai iubite tradiții pentru mine!

Plimbările lungi, selfie-ul de la Arcul de Triumf, melcii și-un pahar de vin alb sunt elemente care se regăsesc în toate fotografiile noastre. Între prima și cea de-a 5 a fotografie sunt 6 ani diferență!

Ce spui Andreea? Cât crezi că vom continua tradiția asta?, (…).

Sunt curioasă care sunt ritualurile și tradițiile pe care le-ați creat împreună cu prietenii voștri”, a transmis Anca Lungu în mediul online.

Ce a declarat Andreea Berecleanu

La rândul său, Andreea Berecleanu s-a bucurat foarte mult de timpul petrecut alături de fina sa. a transmis prin intermediul unui mesaj publicat în mediul online că Anca îi oferă o stare de bine prin energia ei:

„În fiecare an, în aceeași lună, aproape că ne lăsăm purtate de pași, fără a ști unde vrem să ajungem. Și culmea, pașii ne duc parcă ca într-un ritual doar al nostru, pe aceleași străzi. Cu viețile noastre, cu râsetele la auzul poveștilor noastre, doar pentru urechile și sufletele noastre. Ce stare minunată îmi dă Ancuța, mă simt mai bună în preajma ei”, a scris jurnalista pe Instagram.