B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ce le leagă în realitate pe Andreea Berecleanu și Anca Lungu: Tradiția pe care o respectă an de an

Ce le leagă în realitate pe Andreea Berecleanu și Anca Lungu: Tradiția pe care o respectă an de an

Flavia Codreanu
08 feb. 2026, 12:58
Ce le leagă în realitate pe Andreea Berecleanu și Anca Lungu: Tradiția pe care o respectă an de an
Anca Lungu, Andreea Berecleanu / Foto: Instagram
Cuprins
  1. Ce le leagă pe Andreea Berecleanu și Anca Lungu
  2. Ce a declarat Andreea Berecleanu

Pe Andreea Berecleanu și Anca Lungu le leagă o prietenie frumoasă de ani de zile, care a fost consolidată prin intermediul unui eveniment de suflet. În urmă cu doi ani, Andreea Berecleanu i-a fost nașă Ancăi la nunta sa cu omul de afaceri grec Harry Arampatzis, iar relația lor este din ce în ce mai strânsă, potrivit click

Ce le leagă pe Andreea Berecleanu și Anca Lungu

De curând, cele două au fost împreună la Paris, unde s-au bucurat de plimbări lungi. Această escapadă  a devenit pentru cele două prietene o tradiție pe care o respectă în fiecare an.

„Întâlnirea cu prietena și de curând nașa noastră, Andreea Berecleanu, la Paris la final de ianuarie a devenit una dintre cele mai iubite tradiții pentru mine!

Plimbările lungi, selfie-ul de la Arcul de Triumf, melcii și-un pahar de vin alb sunt elemente care se regăsesc în toate fotografiile noastre. Între prima și cea de-a 5 a fotografie sunt 6 ani diferență!

Ce spui Andreea? Cât crezi că vom continua tradiția asta?, (…). 

Sunt curioasă care sunt ritualurile și tradițiile pe care le-ați creat împreună cu prietenii voștri”, a transmis Anca Lungu în mediul online.

Ce a declarat Andreea Berecleanu

La rândul său, Andreea Berecleanu s-a bucurat foarte mult de timpul petrecut alături de fina sa. Prezentatoarea TV a transmis prin intermediul unui mesaj publicat în mediul online că Anca îi oferă o stare de bine prin energia ei:

„În fiecare an, în aceeași lună, aproape că ne lăsăm purtate de pași, fără a ști unde vrem să ajungem. Și culmea, pașii ne duc parcă ca într-un ritual doar al nostru, pe aceleași străzi. Cu viețile noastre, cu râsetele la auzul poveștilor noastre, doar pentru urechile și sufletele noastre. Ce stare minunată îmi dă Ancuța, mă simt mai bună în preajma ei”, a scris jurnalista pe Instagram.

Tags:
Citește și...
Marian Godină, în lacrimi la Survivor: „Încerc să-mi revin”. Ce a pățit
Monden
Marian Godină, în lacrimi la Survivor: „Încerc să-mi revin”. Ce a pățit
Emily Burghelea cere ajutor pentru soțul ei bolnav: „Situația s-a agravat. Andrei are un chist…” (VIDEO)
Monden
Emily Burghelea cere ajutor pentru soțul ei bolnav: „Situația s-a agravat. Andrei are un chist…” (VIDEO)
Ilona Brezoianu își duce băiețelul la kinetoterapie. Ce afecțiune are
Monden
Ilona Brezoianu își duce băiețelul la kinetoterapie. Ce afecțiune are
„Poți să-mi împrumuți 1.800 RON?”. Jojo, avertisment în online după ce hackerii i-au spart telefonul (FOTO)
Monden
„Poți să-mi împrumuți 1.800 RON?”. Jojo, avertisment în online după ce hackerii i-au spart telefonul (FOTO)
Cunoscut actor acuzat de abuzuri sexuale asupra unor minori. El va apărea în fața unui juriu
Monden
Cunoscut actor acuzat de abuzuri sexuale asupra unor minori. El va apărea în fața unui juriu
Ce a spus Cătălin Măruță în ultima ediție a emisiunii „La Măruță” de la Pro TV. Secretul dezvăluit de prezentatorul TV
Monden
Ce a spus Cătălin Măruță în ultima ediție a emisiunii „La Măruță” de la Pro TV. Secretul dezvăluit de prezentatorul TV
Alex Bodi, amintiri despre relația agitată cu Bianca Drăgușanu. Cum au ajuns de la bătăi și scandaluri la prietenie
Monden
Alex Bodi, amintiri despre relația agitată cu Bianca Drăgușanu. Cum au ajuns de la bătăi și scandaluri la prietenie
Eurovision 2026. 68 de melodii concurează pentru finala Selecţiei Naţionale
Monden
Eurovision 2026. 68 de melodii concurează pentru finala Selecţiei Naţionale
Anca Dinicu și-ar fi dorit să vorbească cu adevărata Gina Felea: „Nu mi-a scris niciodată, nu cred că mă place”
Monden
Anca Dinicu și-ar fi dorit să vorbească cu adevărata Gina Felea: „Nu mi-a scris niciodată, nu cred că mă place”
Lidia Buble și-a șocat fanii. Cum s-a afișat nemachiată: „Zici că mă transform într-o reptilă” (FOTO)
Monden
Lidia Buble și-a șocat fanii. Cum s-a afișat nemachiată: „Zici că mă transform într-o reptilă” (FOTO)
Ultima oră
13:30 - Stațiunile din România, preferate în locul Austriei: Tehnologia și AI schimbă modul în care călătorim
12:45 - Care este platforma online care scoate profit din buletine informative naziste și antisemite
11:49 - Tragedie în Italia: Sergiu, românul dat dispărut acum două săptămâni, găsit mort lângă o cascadă
11:18 - Primul centru de arși din România după Revoluție este gata: Rogobete anunță dotarea cu echipamente
10:21 - Jocurile Olimpice 2026: Echipa Israelului a fost întâmpinată cu huiduieli la deschiderea de pe San Siro
09:42 - Sfinții Teodor Stratilat și Sfântul Proroc Zaharia, 8 februarie: Povestea soldatului care a sfidat un împărat și a profetului care a vestit venirea lui Hristos
09:24 - Vremea 8 februarie: Temperaturi de 15 grade în sud și ninsori în restul țării
09:01 - Trump caută state voluntare pentru depozitarea deșeurilor nucleare. Ce recompensă primesc comunitățile care acceptă planul
08:25 - Oana Gheorghiu anunță reguli noi pentru firmele de stat: „Statul nu poate să se joace cu aceste companii”
23:54 - Bergodi a luat la pumni și palme doi jucători, după derby-ul Clujului. Pancu: „Eu eram arestat dacă eram în străinătate și făceam asta”