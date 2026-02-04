Bursucu a vorbit sincer despre evoluția sa profesională și a făcut o dezvăluire savuroasă, condimentată cu umor. Prezentatorul a recunoscut că veniturile actuale de la Antena 1 sunt mai mari decât cele din perioada Kanal D.

Momentul a avut loc într-o atmosferă relaxată, în timpul unei discuții cu , invitat special în podcastul său. Din declarațiile sale reiese clar că schimbarea postului TV a fost o alegere inspirată.

Ce spune Bursucu despre câștigurile sale

Succesul nu a întârziat să apară pentru Bursucu după plecarea de la Kanal D. Totul a venit odată cu semnarea contractului cu Antena 1, la începutul anului trecut. Prezentatorul se bucură acum de mai multă expunere pe micul ecran, dar și de succesul podcastului său, urmărit de mii de fani.

Într-o discuție relaxată cu Gabi Tamaș, acesta a fost întrebat direct despre bani, iar răspunsul a venit simplu și cu zâmbetul pe buze: „Mai mulți decât la Kanal D”.

Înainte de acest capitol, Bursucu a fost gazda emisiunii Roata norocului și coprezentator în Teo Show, alături de Teo Trandafir. Colaborarea lor profesională s-a transformat, în timp, într-o prietenie solidă.

Cum a ajuns la Antena 1 și ce proiect important are în prezent

Mutarea la Antena 1 a venit pe neașteptate pentru . Totuși, în culise existaseră deja discuții timp de aproape două luni pentru un proiect comun cu Antena 1 și Antena Stars.

„În momentul acesta s-a concretizat acest proiect. Sunt foarte fericit pentru el. Mi se pare că este un proiect care poate avea foarte mult potențial pentru că vorbim de emisiunea fenomen «Insula Iubirii» și ține foarte mult proiectul pe care îl am de ce se întâmplă în proiectul lui Radu Vâlcan, pentru că trebuie să se înțeleagă foarte clar, nu prezint eu „Insula Iubirii”.

Radu prezintă „ ”. Noi avem un alt proiect de luni până vineri, de la ora 18.00, în fiecare seară la Antena 1, pentru că noi vom fi cu ochii pe Insulă și, bineînțeles, și multe alte surprize, pentru că în platou se vor mai afla alte trei cupluri de vedete”, a explicat acesta.

După plecarea de la Kanal D, au apărut speculații legate de o posibilă mutare la PRO TV, însă Antena 1 și-a exprimat ferm dorința de a-l avea în echipă. „Lumea este liberă să spună ce vrea. Eu am spus doar că sunt liber. Cei de la Antenă și-au dorit foarte tare ca eu să fiu aici. Au făcut tot ce a trebuit pentru asta. Eu sunt foarte fericit că ei au făcut asta și, da, am spus un da cu toată inima. Și cred că de astăzi, dacă în partea cealaltă am lucrat 9 ani, cred că aici, la Antenă, vom scrie o pagină de istorie împreună. Așa simt”, a mai spus Bursucu.