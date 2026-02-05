În ediția din 4 februarie 2026 a show-ului Power Couple, sezonul 3, cuplul format din Dilinca și Mădălin Șerban a obținut cel mai mic punctaj în proba labirintului simțurilor, ceea ce i-a trimis direct la duelul pentru eliminare.

Aceștia au fost provocați de Dani Oțil să treacă printr-un test senzorial, însă, rezultatul lor nu a fost suficient de bun pentru a rămâne în competiție. În confruntarea decisivă s-au duelat cu familia Zmărăndescu, iar în urma voturilor din casă, au fost eliminați.

Dilinca și Mădălin, eliminați de la Power Couple. Cine a votat împotriva cuplului și ce au spus despre decizie

Nominalizările au fost strategice, iar unul dintre prietenii apropiați ai lui Mădălin, , a decis să voteze împotriva lor, spre surprinderea și dezamăgirea acestuia.

„Decizia este grea și imposibilă, dar trebuie făcută. Noi așa am simțit. Spre că mă înțelegeți. Este o situație în care trebuie să alegi între două echipe foarte dragi. În momentul acesta, ne dorim ca Zmărăndescu și Luiza să meargă mai departe. Mădălin și Ilinca sunt niște oameni foarte maturi și sunt sigur că am câștigat niște prieteni pe partea asta.”, a declarat Oase despre alegerea făcută.

„Credeam că Oase vrea să ne salveze. Am avut o legătură mai specială cu el. Nu am fost supărat sau dezamăgit, doar credeam că avem ceva mai special.”, a spus Mădălin.

Câți bani au câștigat Dilinca și Mădălin în timpul competiției

Pe parcursul celor 5 săptămâni petrecute în competiția de la Antena 1, Dilinca și Mădălin au trecut prin 5 etape, fiecare dintre ele le-a adus câte 3.000 de euro. Astfel, cuplul a acumulat un total de 15.000 de euro pentru această perioadă, potrivit .

Ce a spus Dani Oțil despre eliminarea celor doi

Dani Oțil a ținut să îi felicite pentru performanța din cadrul show-ului și a avut un mesaj plin de speranță:

„Mulțumim că ați trecut pe la noi și că ați rezistat foarte mult pentru o relație crudă, tânără. Eu cred că este o performanță. Sper că ați prins ceva și de la noi ăștia mai bătrâni. Cel mai fain ar fi să ne vedem peste 10 ani, după căsătorie, iar unul dintre voie să mă flueiere pe stradă și să îmi spună «a fost așa cum ați spus voi».”, a spus Dani.

„E un final frumos. Suntem înconjurați de oameni foarte frumoși și de experiențe foarte frumoase. Este emoționant, dar e frumos. Eu sunt fericită.”, a precizat Dilinca, vizibil emoționată.