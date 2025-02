Bella Santiago: „Am nevoie urgent de operație”. Cum a ajuns cântăreața în scaunul cu rotile

, concurenta de la „Power Couple”, în vârstă de 35 de ani, s-a at. Ea a postat o poză în scaunul cu rotile, pe rețelele de socializare și a explicat ce s-a întâmplat, scrie .

Ce s-a întâmplat

Cântăreața a postat o poză cu ea într-un scaun cu rotile, pe rețelele de socializare. Ulterior, a postat și un video în care a explicat ce s-a întâmplat și de ce are nevoie de .

Ea a stat în scaunul cu rotile pentru a face un RMN. Cântăreața a spus că a suferit o ruptură de menisc în urma unui accident la schi și are nevoie să se opereze urgent.

„Bună, fetele, dragii mei, prietenii noștri! Am văzut că mi-ați dat mesaje legat ce s-a întâmplat cu mine. Am fost la spital, am făcut un RMN, am fost la doctor și mi-a zis că am ruptură de menisc. Am nevoie urgent de operație! Pentru că m-am accidentat la schi acum o lună. A intrat fata mea între picioarele mele, am căzut și «s-au întors genunchii». De atunci, am crezut că o să-mi revin, dar, din păcate, mă simt din ce în ce mai rău. Am decis să fac RMN urgent și să văd ce zice doctorul. Am văzut și am auzit rezultatele, așa că trebuie să mă operez”, a spus Bella Santiago.