Andreea Raicu a vorbit deschis despre momentul în care a decis să pună punct unei cariere de succes în televiziune, după trei decenii petrecute în lumina reflectoarelor. Vedeta s-a lansat la 19 ani și a recunoscut că, deși din exterior totul părea perfect, în interior simțea o lipsă care a determinat-o să facă o schimbare radicală.

Cum și-a început Andreea Raicu cariera la PRO TV

Cariera Andreei a început cu emisiunea „Bună dimineața!”, o perioadă pe care o descrie ca fiind fascinantă, dar și plină de provocări pentru o tânără aflată la început de drum. Vedeta a mărturisit că presiunea de a nu greși și programul drastic i-au marcat primii ani de muncă.

„Îmi amintesc că cea mai mare frică a mea în perioada aceea era să nu mă trezesc la timp și să nu ajung la emisiune. Trebuia să mă trezesc la 4:30 în fiecare dimineață și am avut de multe ori coșmaruri legate de asta”, a povestit Andreea Raicu pentru Viva.ro.

De ce a renunțat vedeta la televiziune

După proiecte de anvergură precum „Big Brother” sau „Megastar”, a ajuns într-un punct în care stabilitatea și veniturile mari nu mai erau de ajuns. Nevoia de a găsi un scopa real în munca sa a cântărit mai mult decât celebritatea.

„Succesul era acolo, partea financiară era extraordinară, stabilitate, dar simțeam că lipsește ceva esențial: sensul. Aveam nevoie să mă opresc, să-mi iau timp să înțeleg cine sunt dincolo de lumina reflectoarelor”, a explicat ea.

Decizia de a pleca din televiziune a fost una neașteptată pentru public, însă Andreea o consideră una dintre cele mai curajoase alegeri pe care le-a făcut vreodată.

Cum este viața dincolo de micul ecran

Potrivit , astăzi, Andreea Raicu este implicată în proiecte de fashion, lifestyle și dezvoltare personală, domenii care îi oferă împlinirea pe care o căuta. Vedeta a subliniat că televiziunea a fost doar o etapă necesară a vieții sale și că nu regretă drumul ales.

„În etapa în care sunt acum, sunt împăcată și fericită. Îmi place ceea ce fac acum, îmi dă sens și mă împlinește. Cred că succesul vine și din capacitatea de a te bucura de fiecare moment și de a nu te agăța de trecut”, a concluzionat fosta prezentatoare.