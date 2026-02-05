Final de etapă pentru Cătălin Măruță. După aproape două decenii petrecute în fața camerelor, Măruță a vorbit într-un interviu despre finalul emisiunii sale de la PRO TV. Realizatorul TV a povestit despre sentimentele sale legate de această etapă încheiată și despre planurile care îl așteaptă.

Ce schimbări aduce încheierea emisiunii în viața lui personală și profesională

Discuția a atins atât momentele emoționante ale despărțirii, cât și schimbările majore din viața lui Cătălin, după 18 ani de transmisii neîntrerupte. În ciuda plecării de la formatul care l-a consacrat, prezentatorul emisiunii a glumit pe seama relațiilor cu colegii săi și a dezvăluit rutina care îi va umple zilele începând de acum.

Întrebat ce va face de luni, de când nu va mai merge la emisiune, Măruță a spus:

„O să mă trezesc, duc copiii la școală, merg o oră prin pădure, merg la studio la podcast, după care o să fac un lucru pe care mi-l doream: o să merg să iau copiii de la școală. Eva își dorea foarte mult.”, a spus prezentatorul TV, potrivit .

Care este cel mai greu obicei la care renunță după 18 ani în direct

Întrebat despre cel mai dificil aspect al renunțării, Măruță a spus: „Cred că e faptul că, la ora 15, indiferent de ce s-ar întâmpla în lume, trebuie să ai zâmbetul pe buze pentru cei de acasă.”

Final de etapă pentru Cătălin Măruță. Care sunt colegii care i-au lăsat amintiri speciale

Întrebat dacă va avea coșmaruri legate de colegi, prezentatorul a răspuns cu umor:

„Nu o să am coșmaruri cu Greta. Cu Ciucă, cred. Așa zic eu. Nu o să am, toți oamenii cu care am lucrat, am făcut cu ei lucruri minunate.”

Final de etapă pentru Cătălin Măruță. Dacă ar putea relua totul, ce ar face diferit?

Reflectând la întreaga experiență, Cătălin a spus:

„Cred că, în așa fel, aș face ca telespectatorii să înțeleagă mai bine ce spunem aici și să ajungă mesajul așa cum vrem să le transmitem. În 18 ani se întâmplă multe lucruri.”

Ce a însemnat pentru el faptul că emisiunea a rezistat atât de mult

La întrebarea legată de durata pe care o anticipa pentru emisiune, Măruță a mărturisit:

„Îți dau cuvântul meu, nu știu, eram așa de fericit că am emisiunea mea că nu m-am gândit. Îmi aduc aminte că la început citeam că emisiunea va fi scoasă din grilă, după am început să luăm premii.”

Final de etapă pentru Cătălin Măruță. Care sunt momentele de neuitat pe care le-a avut în direct

Amintindu-și de primele etape, Cătălin a spus:

„Cred că zici live, hai, ești în direct, fără plasă de siguranță. S-au întâmplat multe lucruri când eram în direct și ne-am pliat atunci. Sunt 18 ani în care am trăit aici.”

Care sunt avantajele și dezavantajele unei emisiuni cu o istorie atât de lungă

La final, prezentatorul a făcut un bilanț sincer:

„Am cunoscut oameni, sunt foarte multe avantaje. Dezavantaje: nu am știut să spun nu, îți e uneori tocată viața felii și unii știu mai bine decât tine, și uneori lipsa timpului.”