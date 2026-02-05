Ciprian Ciucu, mesaj pentru șoferii și vatmanii STB „Nu vă scade nimeni salariile!”. Primarul general, în război cu șefii STB (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a avut în dimineața aceasta un mesaj pentru vatmanii și șoferii STB, mesaj pe care l-a în direct pe pagina sa de Facebook dintr-un troleibuz.

Ciucu, mesaj pentru angajații STB

Ciprian Ciucu a ales ca, în această dimineață să meargă de acasă la cu troleibuzul. Ocazie cu care a transmis și niște mesaje. Unul pentru șoferii și vatmanii de la STB.

„Doresc să fac un anunț, pentru că zilele acestea sun mai multe discuții despre problemele financiare imense care sunt la STB, dar și la Termoenergetica și la alte sisteme publice și am zis că, dacă tot am timpul ăsta în drum spre muncă, să vă zic câteva lucruri.

În primul rând, vreau să mă adresez în această dimineață angajaților STB, vreau să mă adresez șoferilor și vatmanilor.

Știu că au început să umble de ieri zvonurile prin STB, întreținute de unii, cum că Ciucu face și drege și că Ciucu vrea să le taie nu mai știu ce. Nu este adevărat! Adevărat este că situația financiară a STB este extrem, extrem de proastă.

Lucrurile sunt aproape scăpate sub control la STB.

Și oamenii îmi spun problemele lor. Se scoală la ora 3 dimineața ca să se ducă la muncă pe cel mai năpraznic ger: ‘Nu avem motorină, nu avem piese de schimb, canibalizăm toate celelalte autobuze ca să putem să le scoatem în traseu. Autobuzele OTOKAR, 25 – 30 dintre ele stau în baze pentru că nu le putem scoate pe stradă, că sunt de foarte proastă calitate’. Și oamenii spun toate acestea.

Gândul meu în acest moment este în special la oamenii care muncesc, la șoferi, la vatmani care au rămas pe aceleași salarii de ani și ani de zile, în timp ce managementul a continuat să facă angajări de personal TESA.

S-a umflat atât de mult schema de personal la STB, încât nu a mai existat posibilitatea să crească salariile pentru pentru șoferi, pentru vatmani.”, a transmis

Război cu șefii de la STB

Edilul Capitalei a pus la zid conducerea STB, despre care spune că, deși societatea de transport are un buget cât Brașovul, nimeni nu știe unde se duc banii.

„STB are în fiecare an bugetul orașului Brașov. Tot orașul Brașov, tot ce are primăria orașului, bugetul lor de 1,7 miliarde de lei, acesta a fost bugetul STB în ultimul an.

Pe ce se duc acești bani? Am vrut să aflu și eu. Am cerut în Consiliul General să avem un audit, o evaluare să vedem ce se întâmplă. Nu am fost lăsat de către consiliu, nu toate partidele au votat.

Am chemat conducerea și STB și TPBI. TPBI este o entitate căreia Consiliul General i-a delegat serviciul de transport. Nu primarul este responsabil cu privire la ce se întâmplă în STB în acest moment. El a fost delegat unei ADI (Asociație de Dezvoltare Intercomunitară, formată din autoritățile locale din regiunea București‑Ilfov).

Eu am vorbit cu managementul STB și le-am spus: trebuie să nu mă convingeți că compania voastră nu este în insolvență, să pot spune Guvernului același lucru. Le-am cerut un plan de reducere a cheltuielilor și creștere a veniturilor.

De asta sunt acolo acei oameni, în conducere. Așa, cu bani nelimitați care cad din cer, ar putea și un copil de 10 ani să conducă o companie.

Problemele sunt uriașe, absolut uriașe, primăria nu mai poate susține, nu e suportabil bugetar în acest moment, la 1,7 – 1,8 miliarde de lei pe an…. Noi suntem nebuni la cap? La acest buget, nu ai cum să susții acest serviciu public.

Și vreau să salvez, în special, locurile de muncă ale șoferilor și ale vatmanilor și ale muncitorilor, de ei e nevoie să se învârtă roata, nu de nu știu câte zeci de șefi. Aveau 100 și ceva de șefi și șefuleți.”, a explicat primarul Capitalei.