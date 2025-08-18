Corul Madrigal a participat, în perioada 12-17 august 2025, la Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului (SEAS), ocazie cu care a susținut mai multe spectacole.

Cuprins:

Care a fost bilanțul Corului Madrigal la finalul SEAS

Premiera „Drumul mătăsii”, în prezența actriței Rodica Mandache

Între 12 și 17 august 2025, la invitația Teatrului de Stat din Constanța, , dirijat de Anna Ungureanuau, a participat la opt evenimente muzicale, organizate în cadrul SEAS – Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului 2025.

Potrivit unui comunicat emis de instituție, după șapte zile, șapte zile de turneu, opt evenimente și o premieră, bilanțul a fost pozitiv. La spectacolele Corului Madrigal au asistat 14.000 de spectatori, iubitori ai muzicii corale. Astfel, la concertul „Madrigal la Răsărit” s-a înregistrat un record de audiență, în sală fiind prezenți peste 6.000 de spectatori.

De asemenea, un număr de peste 13.000 de vizitatori au trecut pragul Galeriei Madrigal care a fost deschisă la .

Premiera spectacolului „Drumul mătăsii” s-a bucurat de prezența emoționantă a doamnei Rodica Mandache. Iar „Ultrasunete” s-a desfășurat la delfinariul din Constanța, în prezența delfinilor.

Pe 14 august, maestrul Ion Marin, fiul celebrului dirijor de cor Marin Constantin a anunțat lansarea Programului Simfonia Mundi. În acest context, peste 1.300 de copii din Cantus Mundi au performat pe scena Madrigal.

Bilanțul evenimentelor organizate în cadrul SEAS 2025, cuprinde și audiențele online, care au înregistrat un număr record, cu peste 3,8 milioane de vizualizări.