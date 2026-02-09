BRomania a dezvăluit recent, printr-o postare pe rețelele sociale, ce achiziție de lux a făcut în timpul unei vizite la . Actorul a pornit prin magazinele din capitala Franței special pentru o pereche de ochelari pe care și-o dorea de mult timp. După o căutare lungă, acesta a găsit modelul preferat într-un magazin exclusivist, unde experiența de shopping a fost una complet neașteptată.

De ce a ales BRomania o pereche de ochelari de aproape 1.000 de dolari

Potrivit pasiunea artistului pentru brandul Jacques Marie Mage nu este nouă, dar a fost alimentată recent de serialul său preferat, „Succession”. Matei Dima (BRomania) a povestit că, până de curând, evita să cheltuie mult pe ochelari de soare, considerându-i obiecte ușor de pierdut sau de distrus prin mașini. Totuși, calitatea și designul acestui brand l-au convins să scoată din buzunar aproximativ 960 de dolari pentru modelul Evans.

Ce spune actorul despre experiența exclusivistă din magazinul de lux

Experiența de shopping în magazinul din Paris a fost una atipică pentru actor. Acesta a descris atmosfera ca fiind una de „extra lux”, unde accesul se făcea pe bază de rezervare, iar clienții erau asistați individual la birouri dedicate. Modelul ales face parte dintr-o colecție limitată, realizată manual, fiind considerat o piesă de colecție. Deși în trecut considera că investiția în ochelari de soare nu merită efortul financiar din cauza riscului de a-i pierde sau deteriora, influența unui brand exclusivist și pasiunea pentru un serial celebru l-au făcut să se răzgândească.

„Și când am intrat, cumva, o atmosferă din asta peste luxul pe care l-am mai descoperit și eu. Era extra lux. Trebuia rezervare la magazin. N-au vrut să ne lase să intrăm. Până la urmă, hai să tragem, că poate e un opening. Până la urmă ne-a luat unul și ne-a pus la un birou. Adică eu credeam că o să văd niște rafturi de ochelari și o să-mi aleg niște ochelari. Dar n-a fost așa. În schimb, mi-a arătat 6 perechi de ochelari. Le-am pus pe toate și am găsit perechea aia de ochelari pe care o aveam eu acum nu știu câți ani, altă formă”, a povestit actorul.