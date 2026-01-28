B1 Inregistrari!
Franța interzice platformele americane în administrația publică. Cum încearcă Parisul să-și protejeze suveranitatea digitală

Iulia Petcu
28 ian. 2026, 09:57
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. De ce renunță Franța la Microsoft Teams, Zoom și Google Meet
  2. Cum va fi impusă tranziția către platforma Visio
  3. Ce experiență are deja statul francez cu platformele proprii
  4. Cum se leagă decizia Franței de avertismentele europene

Guvernul francez accelerează tranziția digitală a administrației, impunând o schimbare majoră în modul de comunicare internă al instituțiilor statului. Decizia reflectă preocupările crescânde ale Europei privind securitatea datelor și dependența tehnologică de furnizori din afara continentului.

De ce renunță Franța la Microsoft Teams, Zoom și Google Meet

Până în 2027, funcționarii publici francezi vor fi obligați să utilizeze exclusiv platforma națională Visio pentru videoconferințe, în locul soluțiilor americane consacrate. Măsura este parte a unei strategii mai largi de relocare a activităților administrative pe tehnologii considerate suverane.

Biroul prim-ministrului a transmis deja o notificare internă prin care solicită folosirea Visio, un software dezvoltat de Autoritatea Digitală Interministerială (DINUM). Aplicația funcționează pe infrastructura securizată a companiei franceze Outscale, oferind control deplin asupra datelor gestionate.

Cum va fi impusă tranziția către platforma Visio

Directiva oficială de interzicere a platformelor americane urmează să fie publicată în zilele următoare, potrivit unui purtător de cuvânt al DINUM. Obiectivul este ca, până în 2027, administrația să folosească exclusiv o soluție de videoconferință dezvoltată în Franța.

Ministrul pentru Reforma Statului, David Amiel, a confirmat direcția strategică a guvernului. „Scopul este de a renunța la utilizarea soluțiilor non-europene și de a garanta securitatea și confidențialitatea comunicațiilor electronice publice, bazându-ne pe un instrument puternic și suveran”, a declarat Amiel.

Ce experiență are deja statul francez cu platformele proprii

Visio este deja utilizată de aproximativ 40.000 de angajați din ministere și instituții de elită, inclusiv Centrul Național Francez pentru Cercetare Științifică. DINUM își propune extinderea rapidă a rețelei la 250.000 de utilizatori din administrație.

Pentru a asigura succesul tranziției, autoritatea va monitoriza fluxurile de date și intenționează să blocheze accesul tehnic la platformele externe prin rețeaua de internet a statului. Anul trecut, Franța a făcut un pas similar, înlocuind WhatsApp și Telegram cu aplicația securizată Tchap, relatează HotNews.

Cum se leagă decizia Franței de avertismentele europene

Abordarea Parisului este susținută și la nivelul Comisiei Europene, unde Henna Virkkunen avertizează asupra riscurilor dependenței tehnologice. „În aceste vremuri dependențele pot fi folosite împotriva noastră”, a declarat vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, potrivit Politico.eu.

Virkkunen a subliniat că pandemia de Covid-19 și invazia Rusiei în Ucraina au scos la iveală vulnerabilitățile structurale ale continentului. Ea consideră că autonomia digitală a devenit o chestiune de securitate, nu doar una economică.

Oficialul european a pledat pentru folosirea achizițiilor publice ca instrument strategic. „Ar trebui să utilizăm achizițiile publice, desigur, într-un mod mult mai activ, pentru a stimula și propriile noastre tehnologii în creștere în Uniunea Europeană”, a declarat aceasta.

