Capsula timpului sigilată de Prințesa Diana în 1991 la spitalul Great Ormond Street a fost deschisă mai devreme decât era planificat.

Obiectele anilor ’90, alese de doi copii și de prințesă, au fost recuperate înaintea construcției unui centru oncologic pentru copii, informează .

Cuprins:

Despre capsula timpului

Ce obiecte au fost selectate de către copii

Care este semnificația gestului prințesei Diana

Despre capsula timpului

La mai bine de 30 de ani după ce a fost îngropată, capsula timpului creată de Prințesa Diana și doi copii a fost deschisă înainte de termen pentru a face loc construcției unui centru oncologic pediatric la spitalul Great Ormond Street. Cutia de lemn, sigilată cu plumb în 1991, marca atunci așezarea pietrei de temelie pentru clădirea Variety Club a spitalului, care a fost inaugurată în 1994.

Doi copii, câștigători ai unui concurs organizat de emisiunea „Blue Peter”, au ales zece obiecte care să surprindă viața anilor ’90.

Printre acestea s-au numărat un calculator solar, un mini-televizor portabil, o hologramă cu fulg de nea și o fotografie a Prințesei Diana.

Ce obiecte au fost selectate de către copii

David Watson, care avea 11 ani pe atunci, a ales un CD cu albumul „Rhythm of Love” al lui Kylie Minogue, o coală de hârtie reciclată și un pașaport.

La rândul ei, Sylvia Foulkes, în vârstă de nouă ani, a ales o colecție de monede britanice, un recipient cu cinci semințe de copac și o hologramă cu fulg de nea.

Cutia a mai conținut și un exemplar al ziarului The Times din ziua îngropării capsulei, care titra: „Carnea gătită îi scoate pe alegătorii sovietici la urne în masă” și „SUA resping cererea avioanelor de luptă irakiene pe măsură ce rebelii avansează”.

Deși imaginile publicate de arhiviști arată obiectele degradate, acestea s-au păstrat în mare parte intacte, reconstituind fidel atmosfera începutului de deceniu ’90.

Care este semnificația gestului prințesei Diana

Prințesa Diana a devenit președinte al spitalului în 1989 și l-a vizitat de mai multe ori până la moartea sa, în 1997. Ea a ajutat personal copiii să aleagă obiectele pentru această capsulă.

Ceremonia din 1991 a fost similară cu o tradiție din secolul XIX, când Prințesa Alexandra, soția viitorului rege Eduard al VII-lea, a pus o capsulă lângă piatra de temelie a spitalului, dar aceasta nu a fost descoperită până acum.

Îndepărtarea capsulei a fost realizată cu ajutorul unor angajați care s-au născut sau erau deja activi în în 1991. Noul centru oncologic pediatric va fi, conform reprezentanților unității, „o resursă națională pentru tratamentul la copii” și va ajuta medicii să dezvolte „tratmente mai blânde și mai eficiente pentru micii pacienți”.