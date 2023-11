Oase, convins că nu se va mai împăca niciodată cu CRBL: „Sunt multe chestii la mijloc pe care nu le știe absolut nimeni”

Prietenia de 15 ani dintre Oase și s-a destrămat în urma unui conflict izbucnit după câștigarea competiției în 2019. Încercările de reconciliere par să eșueze, iar Oase afirmă că nu mai există cale de întoarcere, considerând că fiecare ar trebui să-și rezolve problemele personal, relatează .

De la ce a pornit conflictul dintre CRBL și Oase

Conflictul a izbucnit după ce cei doi parteneri au câștigat Asia Express, iar Oase a semnat un contract cu Antena 1 pentru continuarea colaborării. a considerat atunci că acest gest reprezintă o trădare, declanșând astfel divergențe neașteptate între prieteni.

În urmă cu ceva timp, însă, CRBL a mărturisit că a încercat să se împace cu Oase, dar eforturile sale nu au avut succes. Despărțirea a fost făcută publică, iar susține că nu a discutat nimic personal cu fostul său prieten, respingând ideea unei împăcări.

„Nu. Personal n-am discutat nimic. Din punctul meu și probabil și al lui nu mai avem ce discuta. S-a întâmplat o chestie personală și eu consider că doi prieteni sau foști prieteni ar trebui să vorbească personal, să-și rezolve lucrurile de interior.

Că el a decis să facă asta public e problema lui. Dar eu dorm foarte liniștit seara. Și mereu am dormit. Din prima zi. Dacă are ceva să-mi zică, să-mi zică mie în față. Și cred că nu mai este cale de întoarcere niciodată”, a spus Oase pentru .

„Sunt multe chestii la mijloc pe care nu le știe absolut nimeni”

Oase a sugerat că există aspecte neștiute de public care au contribuit la ruptura dintre ei. Afirmă că, deși nu păstrează ură, există detalii care nu pot fi reparate și care stau la baza deciziei de a nu se mai împăca vreodată.

„Și nu sunt genul să țină ură, dar sunt multe chestii la mijloc pe care nu le știe absolut nimeni. Și e foarte mișto să fie așa. Ce ești în primul rând? Persoană publică sau prieten cu cineva? Eu nu mă consider persoană publică, ci un om.

Am prieteni. Din a doua zi în care s-a făcut publică situația asta pentru mine subiectul a fost închis. Am văzut recent interviuri în care spunea că regretă anumite situații. Eu nu am ce să regret din situația asta pentru că așa s-a simțit, așa a fost să fie. Eu dorm foarte liniștit noaptea și dacă o să mă urască câțiva oameni nu am absolut nici cea mai mică problemă”, a spus Oase la Roata Vedetelor, sezonul 4.

Întrebat cu cine ar participa la un viitor reality-show, Oase a menționat nume precum Natanticu, Shift, Liviu Vârciu, Carmen Grebenișan, Anca Sigartău, Andreea Bălan, Emi, Cuza și Ruby, subliniind dorința de a se distra și de a câștiga într-o competiție pe care o consideră o joacă competitivă.