Cine este soția lui Dan Petrescu și ce mesaj i-a transmis antrenorului după succesul obținut cu CFR Cluj

După succesul a fost felicitat de soția sa, Adriana. Cei doi au împreună o fiică și sunt împreună de de peste 25 de ani. Adriana este pasionată de fitness și își gestionează propriul business în industria wellness.

L-a cunoscut pe Dan când avea 19 ani. Acesta a divorțat de prima sa soție, Dana, în anul 2003, iar din urma căsătoriei au rezultat două fete, Rebecca și Chelsea.

Cine este soția lui Dan Petrescu

Antrenorul clujenilor a adus al 5-lea titlu la rând al echipei, iar soția sa a ținut să-i transmită un mesaj special pe rețelele de socializare.

„You’re simply the best (n.r- Ești cel mai bun). Felicitări, tati. Felicitări, CFR Cluj”, a scris Adriana pe Instagram.

Adriana Petrescu este pasionată de sport și de un stil de viață sănătos, motiv pentru care postează frecvent imagini din sala de forță.

„Pentru mine, frumusețea înseamnă, înainte de orice altă definiție, sănătate. Ca să funcționeze corect, fiecare celulă din corp are nevoie de apă. Hidratarea organismului, a pielii, a părului este vitală. Dimineața, beau apă cu lămâie, iar apoi, pe tot parcursul zilei, consum multă, multă apă. Cremele, serumurile și măștile hidratante sunt de asemenea nelipsite din beauty kit-ul meu”, a mărturisit aceasta.

Dan Petrescu, după câștigarea celui de-al cincilea trofeu

La conferința de presă de după joc, Dan Petrescu a transmis că, , va trata meciul cu FCSB cu aceeași seriozitate și ar fi ”supărat” dacă n-ar câștiga.

„A fost cel mai greu titlu dintre cele cinci, au fost foarte multe probleme de lot, cu jucători pe care a trebuit să-i schimb. A trebuit mereu să scot jucători de pe listă, nu erau fericiți, au fost multe scandaluri, am fost făcut praf de multe ori.

Sunt foarte supărat. Ar trebui să primesc mai mult respect, pentru că am scos lumea în stradă ca fotbalist, iar ca antrenor mi-am făcut treaba, în ultimii șase ani am câștigat titlul peste tot pe unde am fost”, a dezvăluit antrenorul.