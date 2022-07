Cum se descurca Smiley la mare fără bani: „Am făcut o grămadă de nebuneli”

Smiley este unul dintre cei mai apreciați artiști din showbizul autohton. Cântărețul a reușit să-și construiască o carieră de succes și încasează sume uriașe de bani. Vedeta mai ține minte cum i-a fost viața înainte de faimă. Artistul nu prea avea bani și se descurca cu puținul pe care îl găsea în buzunare. Smiley a povestit, recent, în cadrul unui interviu cum s-a distrat pe litoral fără bani.

Smiley, dezvăluiri cutremurătoare despre peripețiile din tinerețe

„Am dormit pe plajă. Am rămas fără cazare vreo două zile. . Adică, am avut din astea, multe. Am rămas fără bani. Tot timpul rămâneam fără bani când veneam la mare. În ultimele 3-4 zile mâncam un langoș și cu ceva acidulat ca să se umfle în burtă și să nu ți se mai facă foame”, a spus Smiley.

În cadrul aceluiași interviu, Smiley a vorbit deschis și despre peripețiile pe care le făcea când era tânăr și era cu prietenii săi la mare. Artistul recunoaște că dormea undea apuca și nu a fost pretențios la condiții.

„Am făcut o grămadă de nebuneli la mare. Am dormit la un moment patru inși într-o cămăruță de 10 metri pătrați în două… Nici măcar… Era un singur pat și o canapea, ceva, am dormit toți, claie peste grămadă, că nu aveam unde să dormim”, a mai povestit Smiley.

Cu câteva luni înainte ca noul sezon să apară la TV, Smiley a făcut câteva declarații despre show. Juratul a făcut chiar și o glumă în acest sens, spunând că rămâne în emisiune până ce o să găsească alt job sau până va fi dat afară.

„Habar nu am de ce mă păstrează oamenii ăștia în combinația asta. Rămân aici până îmi găsesc eu altceva de lucru sau mă dau oamenii ăștia afară. Ce să zic?’, a spus Smiley, în glumă, pentru sursa citată.