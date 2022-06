Cum se simte Denis Roabeș în scaunul de jurat la „Vocea României”. Solistul „The Motans”: „. Sunt gata, sunt sigur că am ce să ofer concurenților”

Show-ul de succes, „Vocea României”, este la al 10-lea sezon. Acesta va fi difuzat din toamnă, dar deja a anunțat surpriza care îi așteaptă pe fani. Tudor Chirilă, Irina Rimes și Smiley, antrenorii cu experiență, au primit alături de ei două figuri fresh. Theo Rose și Denis Roabeș sunt noi printre jurați, scrie .

Solistul are ce oferi

Piesele se află în topuri, iar acum se declară pregătit pentru rolul asumat. Solistul a ocupat scaunul pe merite. Sensibilitatea pieselor, ritmul acestora, precum și intensitatea cu care solistul își conturează opera, au viralizat instant creațiile band-ului „The Motans”. Piesa „Weekend”, elaborată alături de Delia, însumează aproape 32 de milioane de vizualizări.

Vezi această postare pe Instagram

„E un entuziasm amestecat cu un soi de gardă. Sunt aici ca să ajut oamenii, nu poți să fii anxios în asemenea situație. A fost neașteptat, am mers la audiții, am făcut-o din plăcere, am zis să o fac, să văd cum e, for fun. Și când m-au sunat și mi-au spus «Vezi că ai să fii în Vocea!», nu îmi venea să cred.

Credeam că cineva face o glumă. Adică mă simt pregătit pentru acest tip de show, de spectacol, de concurs. Sunt gata, sunt sigur că am ce să ofer concurenților de la Vocea României, dar pur și simplu eu nu m-am gândit niciodată că aș face parte dintr-un juriu!”

Calitățile unui concurent ideal

Antrenorul de la „Vocea României” să se manifesteze un concurent la audițiile pe nevăzute, ca acesta să-și întoarcă scaunul.

„Trebuie să transmită, să înțeleagă că muzica e despre trei elemente: vibe, despre mesajul pe care îl transmiți și cum îl poți transmite, dacă poți să atingi tu inimile alea sau nu!

Uită-te la mine, capacitățile vocale sunt o chestie de gust, nu e neapărat să duci 10 game sau 10 octave. E foarte important să știi cum mânuiești cu această voce!”