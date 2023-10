De ce a plecat Mihai Bendeac din juriul iUmor? Actorul a dat cărțile pe față și a spus adevărul: „Au existat situații în care am făcut gafe”

Plecarea lui Mihai Bendeac de la masa juraților, unde era cu Delia și Cheloo, a provocat nemulțumire online și a rămas un mister. Deși a trecut un an, actorul rămâne hotărât să nu se întoarcă.

De ce a plecat Mihai Bendeac din juriul iUmor

plecării sale de la masa juraților într-un podcast, subliniind că și-a stabilit condițiile cu producătorii de la început. El a evitat legăturile de prietenie cu colegii și a privit proiectul ca pe ceva temporar, exprimându-și dezacordul față de anumite evenimente petrecute pe scenă și în culise, scrie .

„Ideea este în felul următor. Eu am avut o înțelegere cu producătorii atunci când am început colaborarea. Eu nu am niciun fel de prietenie, nu fac parte din ceea ce se întâmplă în show-ul ăsta, în sensul în care nu suntem o echipă așa cum se întâmplă la alte emisiuni, unde toată lumea formează o echipă, unde există o relație între producători și jurați și așa mai departe.

Vreau să vă spun de la început că nu facem parte din aceeași echipă, tratez treaba asta ca pe un reality show și îmi asum faptul că timp de 12 zile, cât durează filmările pentru fiecare sezon, eu trăiesc un reality show. Tocmai din acest motiv nu le-am zis niciodată «Treaba aia nu o difuzați, să tăiați ce am zis acolo, să mascați» sau mai știu eu ce. Au existat situații în care am făcut gafe, dar mi-am asumat și mi-am cerut scuze. M-am gândit că poate am jignit o anumită categorie de oameni”, spunea Mihai Bendeac.

Actorul spune că a simțit adesea că emisiunea a fost regizată

că emisiunea a fost regizată pentru a genera controverse între jurați și telespectatori, chiar când era încă jurat în show. Cu toate acestea, a rămas sincer în dezvăluirile sale.

„Experimentul (n.r. emisiunea) este în felul următor: cum reacționează 3 ființe umane la aceste lucruri, unele numere de pe scenă sunt absolut reale și șocante, altele, habar nu am, poate că producătorii începuseră să ne cunoască personalitățile, care sunt puțin atipice pentru lumea televiziunii, poate au început chiar să regizeze anumite lucruri ca să vadă cum reacționăm. Mintea mea este atât de deschisă încât să cred orice vizavi de treaba asta. Vreau să spun că de-a lungul timpului s-au întâmplat niște lucruri, în aceste 12 zile în care eu intru pe acest traseu mental, absolut uluitoare. Se produce un soi de vortex, tot felul de lucruri ireale.

Spre exemplu, mă gândesc la ceva foarte puternic, chestie care îmi apare întâmplător în minte și după 10 minute văd că pe scenă are loc ceea ce eu am gândit. Sau vorbeam anumite lucruri când ne filmau în culise, după care să văd că ce se întâmplă pe scenă are legătură cu ceea ce vorbeam eu în prima parte a zilei. Sunt niște lucruri care nu au cum să nu ți se pară regizate. Am avut niște crize de nervi de am înnebunit. Mi-am dat seama că nu are cum să nu pară regizat. Eu vorbesc în culise despre baloane și după apare una cu baloane pe scenă. Țin atât de mult ca oamenii să înțeleagă ceea ce întâmplă”, a spus Bendeac în podcastul lui Micutzu.