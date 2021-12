Demascarea momentului! S-a aflat numele marelui câștigător de la Masked Singer România: „Complicată treaba! Era să-mi cadă capul uriaș pe scenă”

Competiția Masked Singer România a luat sfârșit. Telespectatorii au aflat joi, 10 decembrie, numele câștigătorului. Ultima ediție a showului a venit cu mai multe surprize. Suspiciunile publicului nu s-au adeverit. Se pare că demascarea celor patru finaliști a fost mult așteptată și extrem de tensionată.

Publicul, ținut în suspans până la ultima clipă

Așa cum era și de așteptat, marele câștigător al Masked Singer România este…Muma Pădurii. Concurentul a reușit să ajungă până la marea finală și a fost considerat cel mai misterios personaj din cadrul concursului.

Detectivii au avut mai multe presupuneri, însă, niciunul dintre ei nu a putut să ghicească cine se ascunde sub masca creaturii. Vezi mai mult poze în galeria foto de AICI.

„Actrița care se ascunde acolo a jucat-o în musicalul Chicago pe Mama Morton și lucrul acesta mă face să mă întorc la un nume foarte drag mie și să spun, fără tăgadă, că în seara asta, la Masked Singer România, Muma Pădurii este Maia Morgenstern”, spunea Alex Bogdan, în cadrul edițiilor trecute.

Câștigătorul a fost demascat

În sfârșit, telespectatorii au aflat identitatea concurentului ce se ascunde sub celebra mască. Muma Pădurii a câștigat competiția, iar când a dat masca jos, toți au aflat că Andreea Marin este marea câștigătoare a showului. Vedeta a primit trofeul de la Mugur Mihăescu, câștigătorul primului sezon.

„Propunerea inițială a echipei emisiunii era ca eu să îmbrac un costum mult mai pașnic. Un personaj mult mai simpatic, fără a avea în spate bagajul pe care îl are Muma Pădurii – nu e prea frumoasă, nu-ți vine s-o iei de nevastă, îți inspiră teamă, pare rea, corpul ei nu e deloc atrăgător. Provocarea adevărată este să reușești să intri în pielea unui personaj opus ție, negativ, care inspiră teama chiar, cum e Muma Pădurii, vrăjitoarea din basmele românești, și să o faci iubită, să arăți că poate avea talent în ciuda aparențelor, că poate avea umor, dar și vulnerabilități care o aduc aproape de oameni, că poate cânta și dansa într-un mod neașteptat, hâtru, haios, tocmai prin antiteza apariției sale față de istoria pe care o știm din povești”, a mărturisit Andreea Marin pentru Tvmania.

Provocările showului

Prezentatoarea a recunoscut că i-a fost destul de dificil să țină publicul în suspans. Costumul personajului cântărind zeci de kilograme, acesta fiind foarte greu de îmbrăcat.

„Abia puteam respira înăuntru, sunt și puțin claustrofobică și m-am antrenat serios psihologic să pot face față. Întrucât Muma Pădurii avea un corp diform, dezechilibrat, așa a fost și costumul, mai greu cu câteva kilograme pe partea cu cocoașa. Mă îmbrăcau 2 oameni, mă dezbrăcau 3, complicată treaba! Nu puteam vedea pe scena decât cu un ochi, nu auzeam clar ce spune juriul și mai mult bănuiam ce mișcări fac, decât puteam spune că știu cu adevărat. Era să-mi cadă capul uriaș pe scenă la un moment dat, dar nu m-am lăsat, l-am susținut cu mâinile și am continuat”, a mai spus Andreea Marin pentru sursa citată.

„Am fost chiar tristă când s-a încheiat această experiență”

Cel mai misterios show din lumea televiziunii a ajuns la marea finală. Alături de Andreea Marin au fost demascați încă trei concurenți. Astfel, sub masca Shaormei se ascundea Cabral, acesta fiind primul eliminat din marea finală. Carismatica Albinuță a fost interpretată de Theo Rose.

Cea mai aprigă luptă a fost între Fluturele și Muma Pădurii. Pe ultima sută de metri, s-a aflat că sub masca Fluturașului se ascundea Nadine.

„M-am și distrat pe cinste, am și simțit emoția, am dansat fără să-mi pese, căci nici măcar nu eram în pielea mea, ci în cea a personajului, deci îmi permiteam extravaganțe nelegate de responsabilitățile din viața mea reală. Am fost chiar tristă când s-a încheiat această experiență”, a conchis Andreea Marin.

